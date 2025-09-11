الوزراء: الأمن الغذائي رؤية الدولة لمستقبل مستدام| فيديو

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله جهود الدولة المتواصلة في تعزيز الأمن الغذائي، باعتباره أولوية قصوى، وقد انعكس ذلك في إطلاق مشروعات قومية عملاقة بمجالات الزراعة والإنتاج الغذائي، ضمن استراتيجية متكاملة ترتكز على التوسع في الإنتاج المحلي، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب تطوير سياسات لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد.



وخلال الفيديو، أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن زيادة إنتاج مصر من الحبوب والسكر تدفع إلى تقليل الواردات، مشيرةً إلى ارتفاع إنتاج الحبوب، ليصل إلى 22.3 مليون طن عام 2025، مقابل 22.1 مليون طن عام 2024، بينما تراجعت الواردات إلى 21.1 مليون طن عام 2025، مقارنة بـ 22.3 مليون طن عام 2024.

كما توقعت "الفاو" انخفاض واردات مصر من القمح إلى 13.5 مليون طن عام 2025، مقابل 14 مليون طن عام 2024، والذرة إلى 7.5 مليون طن عام 2025، مقابل 8.1 مليون طن عام 2024، إلى جانب تراجع واردات السكر الخام إلى 1.5 مليون طن عام 2024/2025، مقابل 1.8 مليون طن عام 2023/2024.



وفيما يتعلق باستراتيجية الدولة المتكاملة للأمن الغذائي، أظهر الفيديو مساحة الأراضي المستصلحة منذ عام 2014، حيث تم زراعة 2.2 مليون فدان حتى عام 2024، ومن المستهدف أن تصل إلى 4 ملايين فدان عام 2027.



كما أشار الفيديو إلى أبرز مشروعات الإنتاج الزراعي، والتي من بينها مشروع الريف المصري، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية سيناء.



ولتأمين المخزون الاستراتيجي من الحبوب، تم التوسع في إنشاء الصوامع، حيث ارتفع عددها إلى 81 صومعة بسعة 3.4 مليون طن عام 2025، مقابل 35 صومعة بسعة 1.2 مليون طن عام 2014، بزيادة قدرها 46 صومعة.



وفيما يتعلق بملف السكر، أوضح الفيديو، أنه تم زيادة الإنتاج من السكر ليصل إلى 2.8 مليون طن عام 2025، مقابل 2.3 مليون طن عام 2014، مع استهداف وصوله إلى 2.9 مليون طن عام 2026، وهو ماانعكس على تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 81% عام 2025، بعد تراجعه لـ 75.8% عام 2024، حيث كانت نسبة الاكتفاء الذاتي 86.3% عام 2023، ومن المستهدف الوصول إلى 100% عام 2026.



وفي السياق ذاته، تطرق الفيديو إلى إنشاء مصانع لإنتاج السكر، والتي من بينها مصنع "القناة للسكر" بطاقة إنتاجية أولية 350 ألف طن سنويًا، ومن المستهدف رفع الإنتاج إلى 750 ألف طن سنويًا بحلول 2026.