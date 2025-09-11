رئيس الوزراء: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار خلال عامين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه ناقش مع نظيرته التونسية سارة الزعفراني الملفات الإقليمية وعلي رأسها القضية الفلسطينية لافتا إلى أن مصر وتونس داعمين لإقامة دولة فلسطين على حدود 1967.

وتطرق الحديث إلى اتفاق كامل لاستقرار ووحدة الاراضي الليبية وان يكون الداخل الليبي دون تدخل اي اطراف خارجية مقدما كل الدعم للشعب الليبي للوصول الى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية التي تنتهي بوحدة الاراضي الليبية .

واشار مدبولي إلى الاتفاق أيضا على زيادة التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى مليار دولار خلال عامين حيث نعمل على تشجيع القطاع الخاص ليكون هناك استثمارات مشتركة .