بهدف وأسيست لصلاح.. ليفربول يفوز 3-2 على أتلتيكو بدوري أبطال أوروبا

فاز فريق ليفربول على نظيره أتلتيكو مدريد، بثلاثية مقابل هدفين، في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثلاثية ليفربول عن طريق أندرو روبرتسون (أسيست صلاح) ومحمد صلاح وفان دايك في الدقيقتين 4، 6، 90+3.

فيما جاءت ثنائية أتلتيكو عن طريق ماركوس يورينتي في الدقيقتين 45+3، 81.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبرهيما كوناتي، جيرمي فريمبونج.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز، ريان جرافينبرخ.

خط الهجوم: كودي جاكبو، ألكسندر إيزاك، محمد صلاح.

فيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس يورينتي، لو نورماند، لينجليت، جالان.

خط الوسط: سيميوني، باريوس، جالاهير، جونزاليس.

خط الهجوم: راسبادوري، أنطوان جريزمان