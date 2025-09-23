نجاحات طبية مميزة لفرق جراحة الوجه والفكين بمستشفيات المنوفية تعزز جودة الخدمات الصحية

حققت فرق جراحة الوجه والفكين بالمستشفيات الحكومية التابعة لمديرية الصحة في محافظة المنوفية عدة نجاحات مميزة خلال الأسبوع الماضي، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة جمالات حلمي الفقي مدير عام طب الأسنان وبمتابعة الدكتور أحمد سلامة مدير طب الأسنان العلاجي بالمديرية.

أجرى فريق الأطباء بمستشفى أشمون العام عملية دقيقة لإصلاح كسر بعظام محجر العين السفلي والعظام المحيطة، والتي كانت تسبب مشكلات بصرية وآلام مع حركة العين، وتمت العملية بنجاح تام.

كما نفذ الفريق الطبي بمستشفى قويسنا المركزي عملية جراحية ناجحة لإزالة شريحة بالفك السفلي وعملية إزالة ناب مدفون في الفك العلوي بالإضافة إلى عملية بذل لمفصل الفك باستخدام أحدث الأساليب الجراحية

وفي مستشفى الجراحات التخصصية للمخ والأعصاب بشبين الكوم: أجرى الفريق الطبي عملية تثبيت لكسور متعددة في عظام الفك، بالإضافة إلى عملية خلع أسنان متعددة تحت التخدير الكلي لطفل من ذوي الهمم، ما يعكس الاهتمام برعاية هذه الفئة الهامة.

وشهدت مستشفى تلا المركزي إجراء عملية زراعة أسنان باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة في مجال زراعة الأسنان، بما يضمن تقديم خدمة طبية متقدمة تضاهي المراكز المتخصصة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير خدمات جراحة الوجه والفكين والأسنان بمحافظة المنوفية، لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين داخل مستشفيات المحافظة، وتقليل الحاجة إلى الانتقال لمراكز خارجية.