أتلتيكو يقسو بخماسية على الريال في ديربي مدريد بالليجا

اكتسح فريق أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد، بخماسية مقابل هدفين، في إطار الجولة السابعة ببطولة الدوري الإسباني.

وجاءت ثنائية الريال عن طريق كيليان مبابي وأردا جولر في الدقيقتين 25، 36.

فيما جاءت خماسية أتلتيكو مدريد عن طريق روبين لو نورماند وألكسندر سورلوث وجوليان ألفاريز (هدفين) وأنطوان جريزمان في الدقائق 14، 45+3، 51، 63، 90+3.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمي: أوبلاك

الدفاع: لورينتي، لينجليت، هانكو، لو نورماند

خط الوسط: كوكي، باريوس، جوليان

الهجوم: نيكو، سورولوث، وألفاريز

فيما جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمي: تيبو كورتوا

الدفاع: كاريراس، هويسين، ميليتاو، كارفاخال

خط الوسط: بيلينجهام، تشواميني، فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس، مبابي، وجولر.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، فيما يأتي فريق أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.