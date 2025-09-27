أتلتيكو مدريد يسجل خمسة أهداف في شباك الريال للمرة الأولى منذ 75 عامًا

دخل أتلتيكو مدريد التاريخ بعد فوزه الكبير بنتيجة 5-2 على ريال مدريد في ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو" وهذه هي المرة الأولى منذ 75 عامًا التي يسجل فيها الروخيبلانكوس خمسة أهداف أو أكثر في شباك غريمهم التقليدي في المدينة، وذلك وفقا لما ذكره اليوم /السبت/ موقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية.

وكانت آخر مرة فاز فيها أتلتيكو بديربي مليء بالأهداف تعود إلى عام 1950، حينها انتهت المباراة بنتيجة 6-3 لصالح أتلتيكو مدريد.

ويُبرز هذا الفوز القوة الهجومية الكبيرة لفريق دييجو سيميوني، الذي اعتمد على الضغط العالي واستغل الثغرات الدفاعية في صفوف ريال مدريد ليحقق انتصارًا ساحقًا.

وسجل كل من ألكسندر سورلوث، جوليان ألفاريز، وأنطوان جريزمان أهدافًا في الوقت بدل الضائع، ليكتمل بذلك هذا الفوز التاريخي.

