لميس الحديدي: المحليات كابوس في رؤوس الناس
نتنياهو يزوّر التاريخ.. وشيخ الأزهر يفضح أكاذيب إسرائيل: العرب أنشأوا فلسطين قبل «اليهود» بآلاف السنين
جمارك مطار الإسكندرية تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية
المصري: ندرس الانسحاب من الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية
لاعبة الشطرنج: عمري مفكرت أغير الاتحاد المصري أو أمثل دولة ثانية
وزير الخارجية: لا يمكن أن تنعم إسرائيل بالأمن ما لم تعشه دول المنطقة.. وأحمد موسى: هنحارب أول ما يكون في اعتداء علينا| أخبار التوك شو
جامعة الأزهر تعيد فتح باب تعديل الترشيح وتسجيل رغبات الطلاب
عمرو أديب: أشرف مروان حافظ على أرواح آلاف الجنود المصريين بخداع الإسرائيليين
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب
اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
رياضة

أتلتيكو مدريد يسجل خمسة أهداف في شباك الريال للمرة الأولى منذ 75 عامًا

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
أ ش أ

دخل أتلتيكو مدريد التاريخ بعد فوزه الكبير بنتيجة 5-2 على ريال مدريد في ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو" وهذه هي المرة الأولى منذ 75 عامًا التي يسجل فيها الروخيبلانكوس خمسة أهداف أو أكثر في شباك غريمهم التقليدي في المدينة، وذلك وفقا لما ذكره اليوم /السبت/ موقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية.
وكانت آخر مرة فاز فيها أتلتيكو بديربي مليء بالأهداف تعود إلى عام 1950، حينها انتهت المباراة بنتيجة 6-3 لصالح أتلتيكو مدريد.
ويُبرز هذا الفوز القوة الهجومية الكبيرة لفريق دييجو سيميوني، الذي اعتمد على الضغط العالي واستغل الثغرات الدفاعية في صفوف ريال مدريد ليحقق انتصارًا ساحقًا.
وسجل كل من ألكسندر سورلوث، جوليان ألفاريز، وأنطوان جريزمان أهدافًا في الوقت بدل الضائع، ليكتمل بذلك هذا الفوز التاريخي.
 

