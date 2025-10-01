ضبط مركز وهمي لعلاج السمنة والنحافة بالباجور وإحالة المسؤولة للنيابة

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية حملة تفتيشية مكبرة استهدفت مراكز العلاج غير المرخصة بالشارع الطبي الخاص.

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز "هيلثي ستايل" لعلاج السمنة والنحافة بمدينة الباجور، والذي تديره سيدة تُدعى (ج.س.ا) حاصلة على مؤهل تربية نوعية، حيث كانت تمارس مهنة الطب بدون ترخيص، منتحلة صفة طبيبة، وتدير المركز بدون أي اعتماد قانوني.

كما تم العثور داخل المركز على أدوية وحقن تخسيس مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية، بالمخالفة للقوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية (القانون 415 لسنة 1954، والقانون 153 لسنة 2004، والقانون 3 لسنة 1985).

وقد تم إبلاغ مركز شرطة الباجور وهيئة الدواء المصرية، وتم القبض على المذكورة، وتحريز المضبوطات بواسطة هيئة الدواء والعلاج الحر، وتحرير محضر جنحة ضدها، بالإضافة إلى غلق وتشميع المركز بالجمع الأحمر لعدم حصوله على تراخيص مزاولة النشاط الطبي.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن المديرية مستمرة في تكثيف حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، ولن تتهاون مع أي مخالفات تعرض صحة المواطنين للخطر، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين وحماية المجتمع من الدخلاء على المهن الطبية.



شارك في الحملة الدكتورة شيرين مسعد – مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، الدكتور شريف الجنزوري – مدير الإدارة الطبية بالباجور، الدكتور محمود شهاب – مساعد مدير العلاج الحر، الدكتور مينا فهيم ، الدكتورة أسماء حمدي مسئولي العلاج الحر بالباجور

الدكتور جمال عبد الرازق – الدكتورة رانيا شفيق مفتشي هيئة الدواء.