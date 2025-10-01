قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في “الدلتا الجديدة” ومشروعات جنوب مصر
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أول تعليق من تعليم بني سويف على واقعة توزيع شنط على الطلاب داخل المدرسة
إنشاء 50 فندقا جديدا.. خبير: مصر تضع أقدامها بين الكبار في السياحة
كرامة المواطن وحقوقه ليست محل مساومة.. 10 رسائل من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
اكتشاف أثري جديد في قلب معابد الكرنك يكشف لوحة فرعونية يونانية رومانية نادرة بالأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مركز وهمي لعلاج السمنة والنحافة بالباجور وإحالة المسؤولة للنيابة

حملة العلاج الحر بصحة المنوفية
حملة العلاج الحر بصحة المنوفية
مروة فاضل

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية حملة تفتيشية مكبرة استهدفت مراكز العلاج غير المرخصة بالشارع الطبي الخاص.

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز "هيلثي ستايل" لعلاج السمنة والنحافة بمدينة الباجور، والذي تديره سيدة تُدعى (ج.س.ا) حاصلة على مؤهل تربية نوعية، حيث كانت تمارس مهنة الطب بدون ترخيص، منتحلة صفة طبيبة، وتدير المركز بدون أي اعتماد قانوني.

كما تم العثور داخل المركز على أدوية وحقن تخسيس مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية، بالمخالفة للقوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية (القانون 415 لسنة 1954، والقانون 153 لسنة 2004، والقانون 3 لسنة 1985).

وقد تم إبلاغ مركز شرطة الباجور وهيئة الدواء المصرية، وتم القبض على المذكورة، وتحريز المضبوطات بواسطة هيئة الدواء والعلاج الحر، وتحرير محضر جنحة ضدها، بالإضافة إلى غلق وتشميع المركز بالجمع الأحمر لعدم حصوله على تراخيص مزاولة النشاط الطبي.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود  وكيل وزارة الصحة بالمنوفية  أن المديرية مستمرة في تكثيف حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، ولن تتهاون مع أي مخالفات تعرض صحة المواطنين للخطر، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين وحماية المجتمع من الدخلاء على المهن الطبية.


شارك في الحملة الدكتورة شيرين مسعد – مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، الدكتور شريف الجنزوري – مدير الإدارة الطبية بالباجور، الدكتور محمود شهاب – مساعد مدير العلاج الحر، الدكتور مينا فهيم ، الدكتورة أسماء حمدي مسئولي العلاج الحر بالباجور 
الدكتور جمال عبد الرازق – الدكتورة رانيا شفيق مفتشي هيئة الدواء.

محافظة المنوفية المنوفية صحة المنوفية العلاج الحر مديرية الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

دولار

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-10-2025

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

المهندس ياسين سيد رئيس مدينة العياط

محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين بالأحياء والمراكز لحل مشاكلهم

جولة مدير تعليم أسيوط بمدارس صدفا

خلال جولته بمركز صدفا.. مدير تعليم أسيوط يجازى معلما وإحالة مدير ووكيل مدرسة للشؤون القانونية

حملة العلاج الحر بصحة المنوفية

ضبط مركز وهمي لعلاج السمنة والنحافة بالباجور وإحالة المسؤولة للنيابة

بالصور

إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

تجربة ميدانية لقياس زمن الاستجابة لحالات الطوارئ بمطار القاهرة

تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة
تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة
تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة

سيارة شهيرة يحبها الجميع تختفي بعد 2026

لكزس
لكزس
لكزس

محبوبة الملايين.. هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد وتوقف إنتاجها

هيونداي كونا
هيونداي كونا
هيونداي كونا

فيديو

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد