خليط سامّ يهدد صحتك.. مخاطر خلط الكلور مع منظفات الصحون

تقوم بعض ربات المنزل بمزج الكلور مع منظفات الصحون وذلك من أجل الحصول على أطباق و أواني لامعة و خالية من أي بكتريا أو بواقي طعام و تعقيم أدوات المطبخ والمنزل، ولكن حذر الخبراء من هذا المزيج الذي يعرض حياتك للخطر.

اضرار خلط الكلور بمنظفات الصحون

عندما يتفاعل هيبوكلوريت الصوديوم، العنصر النشط في الكلور، مع منظفات الصحون، فإنه ينتج أبخرة الكلورامين، والتي يمكن أن تسبب تهيجا للجهاز التنفسي والعينين والجلد"،قد يساهم التعرض المطول لغازات الكلورامين في عدم الراحة في التنفس وتراكم السوائل في الرئتين ومشاكل الجهاز التنفسي على المدى الطويل."

حتى لو كنت على دراية بهذا المزيج الشائع من منتجات التنظيف التي لا يجب عليك مزجها، فهو أحد تلك الأمثلة التي قد تخلطها فيها عن غير قصد، تحتوي العديد من صابون الأطباق على الأمونيا، على سبيل المثال. إذا قمت بتنظيف عداداتك بمحلول صابون الأطباق ولكن لا تشطفها بشكل صحيح قبل تطهيرها بمحلول الكلور، فلا يزال بإمكان ذلك إنشاء غازات الكلورامين.

أيضا، كن حذرا إذا كنت تستخدم الكلور لتنظيف أوعية المرحاض أو صواني فضلات القطط - يحتوي البول أيضا على الأمونيا.





ماذا تفعل إذا قمت بدمج الكلور بمنظفات الصحون عن طريق الخطأ، فلا يجب عليك مزجها

إذا ارتكبت خطأ عند التنظيف باستخدام الكلور وقمت بدمجه عن طريق الخطأ مع مواد كيميائية أخرى مثل الأمونيا أو المواد الحمضية أو فرك الكحول، فانتقل إلى منطقة جيدة التهوية على الفور.

اتصل بالطوارئ إذا كنت تعاني من مشاكل في التنفس. يمكن لمركز مكافحة السموم المحلي تقديم المشورة بشأن متى وكيفية تنظيف الخلط الكيميائي بأمان.

المصدر: familyhandyman