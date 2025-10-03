قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيفا يكشف عن كرة كأس العالم 2026
بعد قرار البنك المركزي .. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
المحكمة العليا الهولندية تُلزم الحكومة بمراجعة صادرات السلاح لإسرائيل
مستشفيات غزة تستقبل 63 شهيدا و227 إصابة خلال الـ 24 الماضية
تسيّير الرحلة الـ 22 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم.. صور
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل 4 إيطاليين من نشطاء أسطول الحرية المحتجزين
الرئيس الألماني يقبل دعوة السيسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
بلجيكا.. 15 مسيرة تحلق فوق قاعدة إلسنبورن العسكرية شرق مقاطعة لييج
ألم الأسنان و الصوت الخشن أشهر الأعراض .. سلالات جديدة من كورونا
إمام المسجد النبوي: عرض الممتلكات على وسائل التواصل حماقة مجرّدة لا تنفع في الآخرة
أزهري: القتــ.ال بغزة علامة من علامات الساعة.. فيديو
استشاري مناعة: نصائح لتجنب عدوى الجيم وحماية أصحاب الحساسية
مرأة ومنوعات

خليط سامّ يهدد صحتك.. مخاطر خلط الكلور مع منظفات الصحون

هاجر هانئ

تقوم بعض ربات المنزل بمزج الكلور مع منظفات الصحون وذلك من أجل الحصول على أطباق و أواني لامعة و خالية من أي بكتريا أو بواقي طعام و تعقيم أدوات المطبخ والمنزل، ولكن حذر الخبراء من هذا المزيج الذي يعرض حياتك للخطر.

اضرار خلط الكلور بمنظفات الصحون

عندما يتفاعل هيبوكلوريت الصوديوم، العنصر النشط في الكلور، مع منظفات الصحون، فإنه ينتج أبخرة الكلورامين، والتي يمكن أن تسبب تهيجا للجهاز التنفسي والعينين والجلد"،قد يساهم التعرض المطول لغازات الكلورامين في عدم الراحة في التنفس وتراكم السوائل في الرئتين ومشاكل الجهاز التنفسي على المدى الطويل."

حتى لو كنت على دراية بهذا المزيج الشائع من منتجات التنظيف التي لا يجب عليك مزجها، فهو أحد تلك الأمثلة التي قد تخلطها فيها عن غير قصد، تحتوي العديد من صابون الأطباق على الأمونيا، على سبيل المثال. إذا قمت بتنظيف عداداتك بمحلول صابون الأطباق ولكن لا تشطفها بشكل صحيح قبل تطهيرها بمحلول الكلور، فلا يزال بإمكان ذلك إنشاء غازات الكلورامين.

أيضا، كن حذرا إذا كنت تستخدم الكلور لتنظيف أوعية المرحاض أو صواني فضلات القطط - يحتوي البول أيضا على الأمونيا.


ماذا تفعل إذا قمت بدمج الكلور بمنظفات الصحون عن طريق الخطأ، فلا يجب عليك مزجها

إذا ارتكبت خطأ عند التنظيف باستخدام الكلور وقمت بدمجه عن طريق الخطأ مع مواد كيميائية أخرى مثل الأمونيا أو المواد الحمضية أو فرك الكحول، فانتقل إلى منطقة جيدة التهوية على الفور.

اتصل بالطوارئ إذا كنت تعاني من مشاكل في التنفس. يمكن لمركز مكافحة السموم المحلي تقديم المشورة بشأن متى وكيفية تنظيف الخلط الكيميائي بأمان.

المصدر: familyhandyman

الكلور الأمونيا الكلورامين منظفات الصحون الكحول

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

الاهلي والزمالك

كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

رفع الاثقال

مدير بطولة العالم لرفع الأثقال: قائمة منتخب الناشئين ستشهد مفاجأة

محمد عواد

عواد يقترب من الرجوع لتشكيل الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري

محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم يخطف الأضواء في أحدث ظهور من الچيم

نيسان Z تسحق تويوتا سوبرا في حرب مبيعات السيارات الرياضية

نيسان Z وتويوتا سوبزا
نيسان Z وتويوتا سوبزا
نيسان Z وتويوتا سوبزا

كاجوال لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

صورة أرشيفية

هاكرز يخترقون الوسط الفني في إسرائيل ويصلون إلى وزير الدفاع عبر خداع إلكتروني| القصة كاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

