قوات الحماية المدنية تخمد نيران حريق أعلى سطح مخزن سكر بطنطا
حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل
AFB: وقوع 30 قتيلا في هجوم بمسيرة على الفاشر غرب السودان
بعد مقتـ ل21 شخصا.. الأمم المتحدة تحث أمريكا على ضبط النفس مع تصاعد التوتر مع فنزويلا
الرئيس السيسي: فوز العناني يجسد التقدير الدولي لإرث مصر وإسهاماتها الفكرية
الصناعة: طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري بـ12 مجمعاً في 11 محافظة
المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال دمر 300 ألف وحدة سكنية وهجر مليوني إنسان قسرا
تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة
عودة ربع مليون نازح إلى شمال غزة عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين
بينهم 7 أجانب.. سقوط عصابة مخدرات بحوزتها حشيش وإكستاكسى بـ 127 مليون جنيه
تجربة الوجوه الجديدة.. حسام حسن يُجهز المنتخب لكأس الأمم الإفريقية |فيديو
محافظات

بيطري القليوبية ينظم ندوة بعنوان الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

إبراهيم الهواري

نظم قسم الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري في محافظة القليوبية، ندوة توعوية برعاية الدكتور هاني شمس مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، في إطار حرص المديرية على نشر الوعي الصحي بين المواطنين والتوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

حاضر في الندوة الدكتورة منى نصر رئيس قسم الإرشاد بإدارة شبرا الخيمة البيطرية، والدكتورة داليا عثمان مدير الإدارة البيطرية بشبرا الخيمة.
تناولت الندوة التعريف بالأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان وطرق الوقاية منها وايضا التركيز على مرض السعار وأهمية تحصين الحيوانات والتعامل الآمن معها.

كما تم خلال الندوة التأكيد على أهمية النظافة الشخصية والبيئية ودور المواطن في الوقاية من الأمراض المعدية إلى جانب التعريف بالخدمات التي تقدمها مديرية الطب البيطري بالقليوبية والادارة التابعة لها في مجال التوعية والكشف والتحصين.

وأقيمت الندوة بمدرسة قاسم أمين التجريبية بنات بشبرا الخيمة حيث شهدت تفاعلا كبيرا من الطالبات والمعلمات، وتم الرد على الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بطرق انتقال الأمراض الحيوانية وكيفية الوقاية منها.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

