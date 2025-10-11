بيطري القليوبية ينظم ندوة بعنوان الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

نظم قسم الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري في محافظة القليوبية، ندوة توعوية برعاية الدكتور هاني شمس مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، في إطار حرص المديرية على نشر الوعي الصحي بين المواطنين والتوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

حاضر في الندوة الدكتورة منى نصر رئيس قسم الإرشاد بإدارة شبرا الخيمة البيطرية، والدكتورة داليا عثمان مدير الإدارة البيطرية بشبرا الخيمة.

تناولت الندوة التعريف بالأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان وطرق الوقاية منها وايضا التركيز على مرض السعار وأهمية تحصين الحيوانات والتعامل الآمن معها.

كما تم خلال الندوة التأكيد على أهمية النظافة الشخصية والبيئية ودور المواطن في الوقاية من الأمراض المعدية إلى جانب التعريف بالخدمات التي تقدمها مديرية الطب البيطري بالقليوبية والادارة التابعة لها في مجال التوعية والكشف والتحصين.

وأقيمت الندوة بمدرسة قاسم أمين التجريبية بنات بشبرا الخيمة حيث شهدت تفاعلا كبيرا من الطالبات والمعلمات، وتم الرد على الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بطرق انتقال الأمراض الحيوانية وكيفية الوقاية منها.