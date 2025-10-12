ربيع ياسين يكشف أسباب خروج منتخب الشباب من المونديال

يري ربيع ياسين نجم النادي الأهلي السابق أن ملف إعداد منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه لم يكن على المستوى المطلوب قبل المشاركة في بطولة كبيرة وهامة لجيل كامل من اللاعبين .



وقال ربيع في تصريحات صحفية لبرنامج "الديفيندر" مع كابتن أحمد بكري، المُذاع على قناة الشمس: " الإعداد غير الجيد لمنتخب الشباب هو السبب الرئيسي لخروج المنتخب من مونديال تشيلي، حيث لم يواجه المنتخب في استعداداته مدارس قريبة من التي واجهتها في كأس العالم ".

ومن ناحية أخري حرص وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي علي استقبال أسرة الدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.



وقام وليد صلاح باستقبال أسرة المدرب الجديد التي وصلت إلي القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية.



وحرص وليد صلاح على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باقامتها في إطار العمل علي توفير الاجواء المناسبة للجهاز الفني خلال الفترة المقبلة .