مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
برلمان

اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري تعقد أول اجتماعاتها برئاسة المهندس خالد عبد العزيز

الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، عقدت اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، المشكلة بقرار من  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماعاتها برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيس اللجنة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل عدد من اللجان الفرعية، على أن يختار الأعضاء اللجان التي يرغبون في الإنضمام إليها. 

وتبدأ اللجان الفرعية اجتماعاتها فور الاستقرار على تشكيلها بداية من الأسبوع المقبل، بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو.

ومن المقرر أن تُعد اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها؛ خلال شهرين، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على السيد رئيس الجمهورية.

شارك في الاجتماع كل من، الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتورة/ منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحمدي عثمان رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، و خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إلى جانب الدكتور عبد المنعم سعيد، من ذوي الخبرة الصحفية والإعلامية، والدكتورحسين أمين، رئيس مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، والدكتور محمد شومان،  الصحافة، و طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

كما شارك في الاجتماع،  زكي عبد الحميد، مدير الإعلانات والتسويق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومجدي الجلاد، رئيس تحرير مواقع أونا ـ مصراوي ـ كونسولتو ـ يلا كورة ـ شيفت، و عصام كامل، رئيس تحرير فيتو، و أمينة خيري، كاتبة صحفية، والسيد/ علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، ومحمد هاني، رئيس شبكة تليفزيون النهار، ونشوى جاد، رئيس منصة واتش ات، و خليل العوامي، رئيس تحرير الإعلام الرقمي بالشركة المتحدة، والسيدة/ هبة جلال، مذيعة بقناة المحور، والسيد/ نبيل الشوباشي، مذيع بقناة فرنسا 24 سابقاً، والسيد/ عمرو عبد الحميد، مذيع بقناة الغد، والسيد/ خالد أبو بكر، مذيع بقناة النهار.

وكذلك السيد/ هيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون، والسيد/ خالد البرماوي، كاتب صحفي متخصص في الإعلام الرقمي، والسيد/ محمود التميمي، ذا خبرة إعلامية وفنية وثقافية، والسيد/ إيهاب عوض، رئيس تحرير اكسترا نيوز ومسئول التطوير الرقمي، والسيد/ شريف عامر، مذيع بقناة ام بي سي مصر، والسيد/ فادي رمزي، مدرب محترف بالوكالات الأجنبية العالمية، والدكتور/ أيمن عبد الوهاب، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والسيد/ مصطفى محمد عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، والسيد/ نبيل السيد رجب عمر، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام، والسيدة/ سناء حسين البيسي، كاتبة صحفية بمؤسسة الأهرام، والسيد/ محمد سلماوي، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام، والسيد/ عبد الله عبد السلام، صحفي بمؤسسة الأهرام، والدكتور خالد حنفي علي، صحفي بمؤسسة الأهرام، والدكتور/ محمد عز العرب محمد، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والسيدة/ رانيا مكرم محمود عبد الله، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. 

وشارك في الاجتماع السيد/ جمال الشاعر، إعلامي، والسفير/ محمد بدر الدين زايد، دبلوماسي متقاعد، والسيد/ عمرو خفاجي، إعلامي، والسيد/ خالد مرسي، بالشركة المتحدة، والسيد/ عبد الرحيم كمال، سيناريست، والسيد/ حسن مدني، مذيع بالمعاش، والسيد/ ياسر الزيات، كاتب صحفي ومدرب إعلامي، والدكتورة هبة شاهين، عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس، والدكتورة / ثريا بدوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والسيد/ أسامة راضي، رئيس قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري، والدكتور/ سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع، والسيد/ خالد صلاح، كاتب صحفي، والسيد/ جلال نصار، كاتب صحفي، والسيدة/ إيناس جوهر، إذاعية بالمعاش، والدكتورة/ لمياء محمود، إذاعية بالمعاش، والسيد/ حسن المستكاوي، كاتب رياضي، والسيد/ عمرو الشناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري، والسيدة/ دينا عثمان، رئيس قناة النيل الدولية، والسيدة/ منال الدفتار، رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام الرئيس عبدالفتاح السيسي مصطفى مدبولي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

