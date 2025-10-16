كامل الوزير: إعادة إعمار غزة مسؤولية إنسانية وأخوية ودعم الأشقاء هدفنا الأساسي

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء، أن جهود مصر في إعادة إعمار قطاع غزة تنطلق من روح الأخوة والواجب الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، بعيدًا عن أي أهداف استثمارية أو مكاسب مالية.

وقال الوزير في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الخميس "إعمار غزة ليس مشروعًا تجاريًا أو استثماريًا بالنسبة لنا، بل هو دعم لأشقائنا ليعيشوا حياة كريمة، من خلال بناء المنازل والمدارس والمستشفيات وكل ما يحتاجونه."

وأضاف أن مصر بحكم قربها الجغرافي والعلاقات التاريخية، هي الأقدر على توفير الاحتياجات اللازمة لإعادة الإعمار، مؤكدًا أن المنتجات المطلوبة ستأتي من الفائض المحلي دون التأثير على السوق المصري. وأوضح: "لدينا فائض من مواد البناء مثل الأسمنت وحديد التسليح، وستُوجَّه الآن لتلبية احتياجات غزة، دون أي تأثير على الاحتياجات المحلية."

وشدد كامل الوزير على أن الموقف المصري مستند إلى ثوابت وطنية وإنسانية، مؤكدًا أن دعم القضية الفلسطينية وتقديم العون للشعب الفلسطيني واجب تاريخي لا تتراجع عنه مصر.