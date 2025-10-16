قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زياد علاء بعد إصابته في الرباط الصليبي: المريخ البورسعيدي رافض علاجي
وزير العدل: تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزز الثقة في منظومة العدالة
رئيس الوزراء: الماء ليس سببا للنزاع ومستقبلنا المشترك يبدأ بقطرة منه
ريحاب رضوان : ذهبية بطولة العالم بداية وهدفي ميدالية في بارالمبياد لوس انجلوس
خالد الجندي: الله حرم الخمر والخنزير والبعض يبحث عن سبب التحريم
جمال العدل يهدي التلفزيون المصري مسلسلاً من إنتاجه
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة
خالد الجندي: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولي الأمر
مفتي الجمهورية : الأفكار المنحرفة سبيل لهدم الأوطان وإفساد العقول
رئيس الوزراء: تطوير نظم مراقبة السد العالي وتطبيقات لخدمة المزارعين
حسن مصطفى: هناك أشخاص يعملون في الأهلي لم يحققوا ربع ما حققته مع النادي
رئيس الوزراء: النيل قضية وجود لا تقبل المساومة.. والتعاون مبدأ لتنفيذ أي مشروع عليه
رياضة

فيريرا: الزمالك يعمل في ظروف صعبة خارج الملعب

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه يشكر وسائل الإعلام على الحضور للمؤتمر الصحفي اليوم للحديث عن الفترة المقبلة.

وأضاف: أعتذر باسم النادي عن عدم إقامة هذا المؤتمر في بداية الموسم الحالي، وكان يجب أن يحدث من عدة أشهر قليلة ماضية، وكنت نتحدث فقط في المؤتمرات عقب المباريات".

وتابع المدير الفني : "هناك العديد من الأخبار التي انتشرت عن الفريق أو الجهاز الفني ليست حقيقية، ونحاول أن نمنع الشائعات بأن تحصلوا على أخبار حقيقية، وسنعمل على زيادة التواصل بين الجهاز الفني  وإدارة الكرة مع الصحفيين".

وأضاف : " نعلم أن الصحفيين لديهم كم أخبار مطلوب للتغطية الصحفية لأخبار نادي الزمالك، والظروف التي نعمل فيها ليست سهلة منذ أول يوم، والجميع يعلم ما يحدث خارج الملعب، ولسوء الحظ ما يحدث خارج الملعب يؤثر على الفريق في الملعب، ونحن نعمل في ظروف صعبة".

وواصل:" بعيدًا عما يحدث خارج الملعب، فالأداء الذي نؤديه في الملعب جيد جدًا، ومتأكدون مما إذا كانت هناك فاعلية أكبر لكانت الأمور أفضل".

وتابع : "تناقشت مع رئيس النادي والإدارة الأسبوع الماضي عن الفريق، ورئيس الزمالك قال إن النتائج والأداء جيد جدًا وفقًا للظروف التي يمر بها الفريق والنادي، الجمهور يريدنا أن نفوز بخماسية في كل لقاء، ونحن نتمنى أن نفوز كل مباراة بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، نحن نبدأ مشروعا جديدا في الزمالك، فريق جديد وإدارة كرة جديدة وجهاز فني جديد، والأهرامات لم يتم بناؤها في يوم واحد، ونحتاج للوقت كي نظهر بأفضل صورة".

وواصل فيريرا قائلًا:" في الموسم الماضي كان لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان يتعرض لانتقادات حادة من الإعلام لأن الفريق في ديسمبر الماضي لم يكن حسم تأهله للمرحلة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وبعدها بعدة أشهر نفس وسائل الإعلام صنفته كأحسن مدرب، وفريقه حقق دوري أبطال أوروبا وأصبح أفضل فريق يقدم كرة قدم".

وواصل المدير الفني:" جوارديولا عندما وصل مانشستر سيتي 2016 لم يحقق أي بطولة، وتم قتله إعلاميًا هو والفريق، ولكنه حافظ على هدوئه وعمل بجدية وفاز النادي بعدها بالدوري  6 مرات في آخر 7 مواسم".

وأضاف فيريرا: " أثق في اللاعبين جيدًا وأثق في منهجي في كرة القدم، ولم نصل لمرحلة الامتياز حتى الآن، والمهم ألا تعمينا نتيجة المباراة، وعندما كنا نفوز نتعامل بتواضع بالرغم من أن الإعلام كان يشيد بالفريق وعندما نخسر ينتقدنا الإعلام ويصف الفريق بأنه سيئ ونحن لسنا كذلك، وسنبذل قصارى جهدنا في الفترة المقبلة".

وتابع المدير الفني:" الجميع يعلم الظروف الخارجية، اللاعبون والجهاز الفني والعمال ينتظرون رواتبهم، وهذه أصعب نقطة تقابلنا في الوقت الحالي، وهذا الموضوع يشغل عقول اللاعبين في التدريبات وعليهم أن يكون تركيزهم فقط في الملعب".

وأضاف :" أخبرت اللاعبين الصغار بأنه إذا كان أي منهم يحتاج أموال فليطلبها مني وبعد أيام قليلة صرف النادي دفعة من مستحقات اللاعبين".

وأوضح أن المؤتمرات الصحفية عقب المباراة ليست منصة لتعبير الصحفي عن رأيه، ونريد أن نتحدث عن المباراة بشكل أكبر لأن الصحفي يسأل عن عدم مشاركة لاعب في المباراة من عدمه.

وأضاف:" إذا كان الفريق سيئا سأعلن ذلك مثلما حدث في المؤتمر الصحفي عقب لقاء وادي دجلة وأكدت خلاله أننا لا نستحق أي نقطة، وأنا أتحدث بصراحة وشفافية مع الجميع".

يانيك فيريرا الزمالك نادي الزمالك حسين لبيب مانشستر سيتي جوارديولا

