افتتاح ورشة عمل برعاية "المقاولون العرب" لتدريب 25 مهندسا في زامبيا

شاركت سفيرة مصر لدى زامبيا السفيرة ميادة عصام، ووزير البنية التحتية والإسكان الزامبي شارلز موليبي Charlis Milupi، في افتتاح ورشة العمل التي تنظمها شركة "المقاولون العرب" بالتعاون مع وزارة البنية التحتية والإسكان والتنمية الحضرية الزامبية لتدريب نحو 25 من الكوادر الهندسية في وزارات النقل والبنية التحتية والدفاع.



وتأتي ورشة العمل في إطار تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الزامبي إلى القاهرة في فبراير 2025.



وأشادت السفيرة المصرية بالدور المحوري لشركة المقاولون العرب إحدى أعرق الشركات المصرية والإفريقية في دعم جهود التنمية في زامبيا، مؤكدة أن هذا البرنامج يُجسّد التزام مصر بتعزيز بناء القدرات البشرية كركيزة للتنمية المستدامة، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو توطيد العلاقات الثنائية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وخاصة في مجال البنية التحتية.



ومن جانبه، ثمّن وزير البنية التحتية والإسكان والتنمية الحضرية الزامبي الشراكة المتميزة مع شركة المقاولون العرب، مؤكدًا أن ورشة العمل تعد خطوة عملية لتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين.



وأشار إلى التزام الجانب الزامبي بتنفيذ كافة مخرجاتها الأخرى، مشيدًا بالكفاءة العالية للمدربين المصريين الذين سيسهمون في رفع مستوى أداء الكوادر الزامبية وفقًا لأحدث المعايير الدولية في الجودة والسلامة.

