رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: أشكر الدولة على دعمها المؤسسات الصحافة القومية

وجه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي الشكر إلى مؤسسات الدولة؛ لما تقدمه من دعم للمؤسسات الصحفية القومية.

وأكد الشوربجي - في كلمته خلال احتفالية مؤسسة "روزاليوسف" مساء الأربعاء - أن المؤسسات الصحفية القومية تسير على الطريق الصحيح، وأنها تولي اهتماما كبيرا لإبراز انجازات الدولة وجهودها.

وقال الشوربجي إنه التحق بمؤسسة روزاليوسف عام 1998، ومنذ تاريخ بداياته داخل جدران المؤسسة العريقة، عمل على إحداث تطوير ملحوظ بمطابع المؤسسة بما يليق بمقدراتها، وذلك بجهود مشتركة مع الكاتب الصحفي الراحل محمد عبد المنعم رئيس مجلس إدارة المؤسسة آنذاك.