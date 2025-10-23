قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير قطاع الأعمال: الصحافة عمود راسخ في معركة الوعي وبناء الدولة

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال أن اليوم يوم تاريخي في مسيرة الصحافة المصرية والعربية بمرور 100 عام كاملة على إصدار العدد الأول لمجلة روزاليوسف.

وأكمل أن روزاليوسف لم تكن مجرد مجلة بل منبرا ثقافيا مشيت من رحم التنوير من رحم السيدة الاستثنائية فاطمة يوسف في وقت لم يؤمن بعمل المرأة وأهدت مصر مجلة عظيمة بكل المقاييس، ووضعت نفسها في صدارة كل المعارك معركة الوعي وصناعة الفكر والتعبير .

وبعدها المناسبة أكد وزير قطاع الأعمال أن الوزارة تؤمن بأن الإعلام والصحافة ناعمة وأداة رائعة للتنوير والثقافة وشريك في بناء الدولة، مثمنا الدور التي قامت به روزاليوسف على مدار قرن.

موجها التحية للهيئة الوطنية للصحافة ولفريق روزاليوسف وكل من ساهم في هذا النجاح على مدار 100 عام.

وقد انطلقت منذ قليل احتفالية مؤسسة روزاليوسف بمئوية المجلة، التي صدر العدد الأول لها 25 أكتوبر 1925، وذلك بحضور ومشاركة عددا من الوزراء والسياسيين وكبار الكتاب وقيادات الهيئات الإعلامية وعددا من رؤساء التحرير .

وحضر من الوزراء محمود فوزي وزير شئون مجلس النواب والشيوخ والاتصال السياسي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وحضر أيضا عدد من ممثلي دار الإفتاء والكنيسة المصرية، بالإضافة إلى إبراهيم صابر محافظ القاهرة، و المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأعضاء الهيئة، وهبة صادق رئيس مجلس إدارة روز اليوسف، وأحمد إمبابي رئيس تحرير مجلة وموقع روز اليوسف، وأيمن عبد المجيد رئيس تحرير جريدة روز اليوسف الورقية، ورؤساء تحرير اصدارات روز اليوسف السابقين.

وحضر أيضا خالد البلشي نقيب الصحفيين، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والكاتب الصحفي سمير عمر، رئيس القطاع الإخباري بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور أحمد محمود، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والدكتور مصطفى الفقي، الخبير السياسي والإعلامي مصطفى بكري، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام السابق، وعبد المحسن سلامة عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، وعدد من رؤساء تحرير ورؤساء مجالس الإدارات بالصحف القومية.

يذكر أن مجلة روزاليوسف توثق تاريخ المجلة الحافل بالمعارك الصحفية، والتحقيقات الميدانية، والحوارات الكبرى، والرسائل النادرة، إلى جانب التغطيات الفنية والثقافية والسياسية التي شكّلت جزءًا من ذاكرة الصحافة المصرية والعربية.

