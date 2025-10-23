غلق وتشميع 8 مقاهٍ وكافيهات تتعدى على الطريق العام بالمريوطية فيصل

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملات التي نفذها حي الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق استجابةً لشكاوى المواطنين بشأن المخالفات والتعديات على الطريق العام وإدارة أنشطة بدون تراخيص.

وقد أسفرت جهود حي الهرم عن غلق وتشميع 8 مقاهي وكافيهات مخالفة بشارع المريوطية فيصل مع تحرير محاضر بيئية ورفع الإشغالات الخاصه بهم وذلك للتعدي على الطريق العام واحتلال حرم الشارع، مما يهدد سلامة المارة نتيجة اضطرارهم للسير بالطريق الرئيسي الي جانب قيام المنشآت المخالفة بإحداث ضوضاء طوال اليوم .

وأكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في شن الحملات الميدانية للتعامل الفوري مع أية مخالفات أو تعديات على الطريق العام أو أنشطة تُدار بدون ترخيص، تنفيذًا لتكليفات الدولة بفرض الانضباط مشددًا على أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتابع الحملات طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، واللواء دكتور حسن دكروري مدير شرطة المرافق، وإدارات الإشغالات، ورخص المحال، والبيئة.