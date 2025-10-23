قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
إدراج اللغة الألمانية في عدد من مدارس التعليم الفني المصرية
أحمد عادل عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى
سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام ديكيداها الصومالي
47.2% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025
«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة تظلمات مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار
مدبولي خلال افتتاح "أوبو": المهندسون والفنيون المصريون يقدمون منتجات إلكترونية على أعلى مستوى
الأمم المتحدة: النزوح الداخلي في هايتي غير مسبوق والعصابات المسلحة تهدد الاستقرار
الرئيس السيسي يتوقف لتحية الجالية المصرية في بروكسل رغم هطول الأمطار
برلمانية: توطين صناعة محطات تحلية المياه فى مصر أصبح أمرا ضروريا
الرئيس السيسي يُسجل كلمة في سجل كبار الزوار بالبرلمان الأوروبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

غلق وتشميع 8 مقاهٍ وكافيهات تتعدى على الطريق العام بالمريوطية فيصل

غلق وتشميع مقهى
غلق وتشميع مقهى
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملات التي نفذها حي الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق استجابةً لشكاوى المواطنين بشأن المخالفات والتعديات على الطريق العام وإدارة أنشطة بدون تراخيص.

وقد أسفرت جهود حي الهرم عن غلق وتشميع 8 مقاهي وكافيهات مخالفة بشارع المريوطية فيصل مع تحرير محاضر بيئية ورفع الإشغالات الخاصه بهم وذلك للتعدي على الطريق العام واحتلال حرم الشارع، مما يهدد سلامة المارة نتيجة اضطرارهم للسير بالطريق الرئيسي الي جانب قيام المنشآت المخالفة بإحداث ضوضاء طوال اليوم . 

وأكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في شن الحملات الميدانية للتعامل الفوري مع أية مخالفات أو تعديات على الطريق العام أو أنشطة تُدار بدون ترخيص، تنفيذًا لتكليفات الدولة بفرض الانضباط مشددًا على أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون حفاظًا على سلامة المواطنين.
وتابع الحملات طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، واللواء دكتور حسن دكروري مدير شرطة المرافق، وإدارات الإشغالات، ورخص المحال، والبيئة.

اخبار الجيزة تشميع مقهى محافظة الجيزة

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

الحضري

عصام الحضري يهاجم سهام صالح بكلمات غاضبة.. والإعلامية ترد: صعبان عليا

المتحف الكبير

على رأسها المتحف الكبير .. متاحف مصر حكايات الأمم وتطور الفنون وقصة البشرية

القطن

وزير الزراعة: حظر نقل أقطان الزهر بين الوجهين البحري والقبلي دون ترخيص

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تتابع أعمال منظومة إصدار التراخيص المؤقتة للحضانات غير المرخصة

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

