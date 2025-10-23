قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
ده الطبيعي.. وليد صلاح الدين يعلق على تصدر الأهلي قائمة الدوري
استقبال حاشد وزغاريد مصرية في بروكسل احتفاء بالرئيس السيسي | فيديو
الرئيس السيسي يرحب بمشاركة ملك بلجيكا في افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ القاهرة: المتحف المصري الكبير يصون التراث ويسهم في إحياء التاريخ
الرئيس السيسي: نتطلع لمشاركة ملك بلجيكا في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
إعلام إسرائيلي: سلاح الجو استهدف موقعاً لإنتاج أسلحة استراتيجية لحزب الله
السيسي: علاقاتنا مع بلجيكا نموذج للشراكة والتعاون من أجل السلام والاستقرار الإقليمي
ديني

هل اعتمر النبي أكثر من مرة؟.. العلماء يوضحون

العمرة وفضلها
العمرة وفضلها
عبد الرحمن محمد

أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بعد الهجرة أربع عمر، وكانت جميعها في شهر ذي القعدة، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة.
رواه البخاري (الحج/1654) ومسلم (الحج/1253).

وقال ابن القيم: اعتمر بعد الهجرة أربع عمر كلهن في ذي القعدة.
الأولى: عمرة الحديبية، وهي أولاهن سنة ست، فصده المشركون عن البيت، فنحر الهدي بالحديبية، وحلق هو وأصحابه رؤوسهم، وحلوا من إحرامهم، ورجع إلى المدينة.
الثانية: عمرة القضية في العام المقبل، دخل مكة فأقام بها ثلاثًا ثم خرج بعد إتمام عمرته.
الثالثة: عمرته التي قرنها مع حجته.
الرابعة: عمرته من الجعرانة لما خرج إلى حنين، ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجعرانة داخلًا إليها.
وقال: لا خلاف أن عمراته لم تزد على أربع.
يراجع "زاد المعاد" (2/90-93).

وقال النووي: قال العلماء إنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمر في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر، ولمخالفة الجاهلية في ذلك، فإنهم كانوا يرون الاعتمار في ذي القعدة من أفجر الفجور، ففعله صلى الله عليه وسلم مرات في هذا الشهر ليكون أبلغ في بيان جوازه فيه، وأوضح في إبطال ما كانت الجاهلية تعتقده.

العمرة ذي القعدة الحديبية الجعرانة زاد المعاد

