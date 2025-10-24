أزهري: أصول التربية تعتمد على المحبة والرفق والتوسط

أكد الدكتور عبد الله سلامة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن التربية تبدأ من الصغر، وأنه يستلزم في المربي بعض الأشياء منها أصول التربية، وهي: المحبة فالمربي يجب أن يكون محبوب من الشخص الذي يقوم بتربيته.



وأضاف عضو مركز الأزهر، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن من أصول التربية الرفق، وأيضًا أن يكون المربي متوسط، ويزن الأمور.



ولفت إلى أن الطفل عندما يظهر في بيئة يكون فيها الأب مهتم بالسوشيال ميديا، والأم نفس الأمر، يخرج الطفل نفس الأمر، فيجب أن يكن هناك نظام في البيت يسير عليه الجميع.

وأشار إلى أن كل أسرة عليها أن تحمي أطفالها من مخاطر السوشيال ميديا، لكن لا يمكن أن ننصح الأطفال بعدم الجلوس على السوشيال ميديا، ونجلس نحن.

