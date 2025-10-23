تجديد بروتوكول التعاون بين جامعة الوادي الجديد وقطاع الدعوة بالأزهر

وافق مجلس جامعة الوادي الجديد، برئاسة الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة، على تجديد بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة وقطاع الدعوة بالأزهر الشريف، ممثلًا في مجمع البحوث الإسلامية – الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني – منطقة الدعوة والإعلام الديني بمحافظة الوادي الجديد.

وجرى توقيع البروتوكول بين الدكتور عمر عبدالكريم علي، مدير المنطقة ورئيس لجنة الفتوى، ممثلًا عن الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور مصطفى محمود، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ممثلًا عن جامعة الوادي الجديد، بحضور عدد من القيادات الأكاديمية

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز الوعي الديني الوسطي بين طلاب الجامعة، وترسيخ مفاهيم الفكر المستنير الذي يدعو إليه الأزهر الشريف، إلى جانب مكافحة الفكر المتطرف ومواجهة الإرهاب الفكري من خلال تنفيذ برامج توعوية، ولقاءات حوارية، وورش عمل تثقيفية داخل كليات الجامعة ومراكزها البحثية. كما يتضمن التعاون تنظيم ندوات تثقيفية ودورات تدريبية لرفع الوعي بالقضايا الدينية والمجتمعية المعاصرة، وتحصين الشباب من الأفكار المنحرفة التي تستهدف عقولهم.

وأكد الجانبان، أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم الدولة لجهود نشر الفكر الوسطي المعتدل وبناء شخصية الطالب الجامعي على أسس علمية ودينية متوازنة، قادرة على التمييز بين الحق والباطل، ومؤهلة للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

وتسعى جامعة الوادي الجديد، من خلال هذا البروتوكول، إلى توسيع نطاق أنشطتها المجتمعية والدعوية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، وبخاصة الأزهر الشريف، لما له من دور محوري في نشر قيم التسامح، وتعزيز الانتماء الوطني، وتحقيق الأمن الفكري والمجتمعي بين فئات الشباب داخل المحافظة.

تأتي جامعة الوادي الجديد ضمن الجامعات الحديثة التي تولي اهتمامًا كبيرًا بخدمة المجتمع وتنمية الوعي الطلابي، عبر شراكات مؤسسية مع مؤسسات الدولة الدينية والتعليمية لتحقيق الأمن الفكري.