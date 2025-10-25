قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

الحاجة نبيلة تتصدر التريند بتتر مسلسل “ولد بنت شايب”

الحاجة نبيلة
الحاجة نبيلة
يارا أمين

حققت أغنية “هات إيديك يا ولا”، تتر مسلسل ولد بنت شايب، نجاحًا واسعًا منذ طرحها، حيث تصدرت قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور لما تتميز به من طابع غنائي مختلف وأداء مميز من الحاجة نبيلة.
 

وتغني الحاجة نبيلة التتر الرئيسي لمسلسل ولد بنت شايب، الذي بدأ عرضه على منصة Watch It يوم 1 أكتوبر، بواقع حلقتين كل أربعاء من كل أسبوع. وقد أطلقت المنصة حملة دعائية موسعة على صفحاتها الرقمية تضمنت بروموهات وبوسترات لأبطال العمل.

ويُذكر أن الحاجة نبيلة في بداياتها اشتهرت من خلال فيديوهاتها عبر تطبيق تيك توك، والتي حصدت إعجاب الجمهور بصوتها الأصيل وقدرتها على أداء مختلف ألوان الغناء الشعبي والريفي، بالإضافة إلى الأناشيد الدينية ومدح النبي

مسلسل ولد بنت شايب 

 

والجدير بالذكر أن مسلسل ولد بنت شايب يشارك في بطولته: أشرف عبد الباقي، انتصار ، نبيل عيسي ، مروان المسلماني ، ليلي أحمد زاهر ، حازم سمير ،  إخراج زينة اشرف عبد الباقي

وتدور أحداث مسلسل “ولد وبنت وشايب” حول رجل مسن يعيش في عزلة داخل منزله ولكن تغير حياته بشكل مفاجئ عندما يدخل منزله شابان يؤدي دوريهما مروان المسلماني وليلى أحمد زاهر، في محاولة لسرقة المنزل ومن هنا تبدء الأحداث.

