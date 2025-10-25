صحيفة: إسرائيل تتحسب لاحتمال استلام جـ.ـثتي أسيرين من حماس الليلة

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت، إن إسرائيل تستعد مجددا لاحتمال أن تقوم حركة حماس بتسليم جثتي أسيرين إسرائيليين قتلا خلال الحرب على قطاع غزة.

وأفادت الصحيفة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري استعداداته في ظل غياب أي إعلان رسمي من حماس حول نيتها إعادة الجثتين، مشيرةً إلى أن الحركة لم تصدر حتى الآن أي بيان بشأن هذا الأمر.

يأتي ذلك بعد تكهنات مشابهة أمس لم تتحقق في نهاية المطاف، إذ لم تعد حماس أي جثث إلى إسرائيل.

وتشير تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى أن عدد جثث الأسرى الإسرائيليين المحتجزة لدى حماس في قطاع غزة يبلغ 13 جثة، في وقت تواصل فيه تل أبيب متابعة الملف ضمن جهود المفاوضات غير المباشرة لإتمام صفقة تبادل جديدة.