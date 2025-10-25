روبيو يغادر تل أبيب إلى الدوحة لحضور اجتماع ترامب مع أمير قطر

غادر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مساء السبت، إسرائيل بعد زيارة استمرت يومين، جاءت في إطار جولة لعدد من مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب، هدفت إلى متابعة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

ووفقًا لوكالة رويترز، سيتوجه روبيو إلى قطر للانضمام إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع مع أمير قطر ورئيس وزرائها.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن اللقاء سيُعقد على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" أثناء توقفها في الدوحة للتزود بالوقود، وذلك ضمن رحلة ترامب المتجهة إلى ماليزيا للمشاركة في قمة إقليمية.

وأضاف المسؤول أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيشارك الرئيس ترامب في هذا الاجتماع الذي سيُعقد في العاصمة القطرية.