وزير الرياضة يجتمع مع «أبوريدة» لدعم خطط تطوير المواهب والكوادر الكروية | تفاصيل
آخر فرصة لسداد جدية حجز «بيتك في مصر 2025» للمصريين بالخارج |تفاصيل
أرفض 7 أكتوبر ومصر دفعت ثمنًا غاليًا لصالح القضية الفلسطينية.. رسائل قوية لأبو الغيط مع أحمد موسى|فيديو
رغم تسجيل محمد صلاح .. ليفربول يسقط بثلاثية أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
محمد صلاح يفك النحس ويسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في مرمى برنتفورد بالدوري الإنجليزي
أداء باهت .. مهيب عبدالهادي يثير الجدل بعد فوز الأهلي علي ايجل نوار
إعلامي: فيريرا سيرحل لو خسر السوبر.. وجوميز في الصورة
عودًا عظيمًا يا حبيبنا.. حمزة العيلي يحتفي بمشاركة محمد سلام في احتفالية وطن السلام
شعب فلسطين تعب.. نجيب ساويرس عن شراكته في إعمار غزة: «ولا حد قالي حاجة» | فيديو
محمد الغزاوي: أبناء الأهلي يبحثون عن خدمة النادي في أي موقع
مليار دولار.. «التصديري للصناعات الدوائية»: 25% نموًا في صادرات قطاع الدواء|فيديو
أخبار التوك شو| هل الوقت مناسب لشراء السيارات؟.. وأبو الغيط يكشف سر تحول موقف ترامب من غزة
اقتصاد

آخر تحديث.. سعر الذهب الآن لجميع الأعيرة بدون مصنعية

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت تذبذب محدود على المستوى المحلي في حدود الـ 12 جنيها، وسط استقرار عالمي.

حيث سجل سعر الذهب عيار 24 أول تعاملات اليوم 6331 جنيها للجرام وظل يتحرك صعودا وهبوطا إلى أن وصل إلى 6343 جنيها.

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم ، ضمن نشرته الخدمية.


خسائر الذهب 


وعلى مدار الأسبوع الماضي هوي سعر جرام الذهب مقدار 450 جنيه في المتوسط  ليستمر نزيف الخسائر .


اخر تحديث لسعر الذهب


سجل سعر الذهب  5500 جنيهلعيار 21 الاكثر انتشارا .


سعر الذهب عيار 24 

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6320 جنيه للبيع و 6343 جنيه للشراء


سعر الذهب عيار 21 


ووصل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 5520 جنيه للبيع و 5550 جنيه للشراء 


سعر الذهب عيار 18 


سجل سعر الذهب عيار 18 بين الأعيرة الذهبية نحو 4724 جنيه للبيع و 4757 جنيه للشراء


سعر الذهب عيار 14


بلغ سعر عيار 14 الأدنى فئة نحو 3600جنيه للبيع و 3700 جنيه للشراء 


سعر الذهب عالميا


وصل سعر أوقية الذهب الي 4112 دولار 


سعر الجنيه الذهب اليوم 


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 44 الف جنيه للبيع و 44.4 الف جنيه للشراء 


اتجاهات الذهب عالميا 


يتجه الذهب لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع، بعد أن شهدت السوق حركة تصحيحية كبيرة للأسعار إثر إعادة تقييم موجة الصعود التي دفعت المعدن إلى نطاق التشبع الشرائي.

قلص سعر الذهب خسائره اليوم بعد صدور تقرير التضخم في الولايات المتحدة الذي جاء أفضل من المتوقع، ما عزز رهانات الأسواق على مزيد من التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. تراجعت عوائد السندات مع توقع المتعاملين لاحتمال مرتفع بتنفيذ خفضين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، وهي خطوة عادة ما تدعم الذهب لكونه أصلاً لا يدرّ فائدة.

الذهب ملاذ آمن

يواصل المستثمرون مراقبة فرص تحسّن العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، مع استعداد الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ للاجتماع الأسبوع المقبل في محاولة لتهدئة الحرب التجارية المتصاعدة. ومن شأن أي اتفاق أن يخفف من حدة التوترات الجيوسياسية التي دفعت الطلب على أصول الملاذات الآمنة مثل الذهب.

بدأت موجة الصعود القوية منتصف أغسطس، ودفعت الأسعار إلى مستوى قياسي بلغ 4381.52 دولار للأونصة الإثنين الماضي، قبل أن تتوقف فجأة في اليوم التالي مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح. وتزامن الهبوط مع تخارج كبير من قبل الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب، والتي سجلت أمس الأول أكبر تراجع يومي في حجم الأصول منذ 5 أشهر، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ".

قالت المحللة الاستراتيجية في شركة "ساكسو كابيتال ماركتس" (Saxo Capital Markets) تشارو تشانانا: "يبدو أن التصحيح بدأ يستقر، لكن المشاركة الواسعة من المستثمرين الأفراد تعني أن مستويات التقلب ستظل مرتفعة على الأرجح"، و"مستوى المقاومة الرئيسي التالي يقع قرب 4148 دولاراً، لكن حدوث اختراق مؤكد فوق 4236 دولاراً سيكون ضرورياً لتأكيد عودة الزخم الصعودي".

موجة صعود الذهب

ارتفع الذهب بنحو 57% منذ بداية العام الحالي، مدعوماً بمشتريات البنوك المركزية وبما يُعرف بـ"تجارة خفض القيمة"، إذ يتجنب المستثمرون الديون الحكومية والعملات لحماية أنفسهم من تفاقم العجز المالي. كما عززت توقعات السياسة النقدية الميسّرة من جاذبية الذهب الذي لا يدرّ عوائد.

الذهب سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عالميا بورصة الذهب مباشر سعر جرام الذهب سعر الذهب الان

