وفد أفريقي يزور المعهد القومي لعلوم البحار للتعرف على خبرات مصر في الاستزراع المائي

استقبل فرع البحر المتوسط والبحيرات الشمالية التابع للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وفدًا من ممثلي عدد من الدول الإفريقية، وذلك ضمن برنامج تدريبي نظمه المركز المصري الدولي للزراعة، في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باستمرار التعاون مع الدول الإفريقية في المجالات البحثية والتدريبية.

جاءت الزيارة بإشراف كل من الدكتورة عبير أحمد منير رئيس المعهد، والدكتورة علا عبدالوهاب مدير الفرع، والدكتورة زكي شعراوي مدير مركز التدريب، وتنظيم كل من الدكتورة إيمان ممدوح عباس مسؤولة مركز التدريب بفرع الإسكندرية، والدكتورة هدير عبدالمجيد، والأستاذة هالة محمود ممثلات مركز التدريب بالفرع.

وهدفت الزيارة إلى التعرف على إمكانيات المعهد والأبحاث الحديثة في مجالات الاستزراع المائي، حيث تم استعراض محاضرتين علميتين في هذا المجال؛ الأولى حول استزراع وتغذية أسماك قشر البياض قدمها الدكتور حافظ مبروك أستاذ تغذية الأسماك، تلتها محاضرة من الدكتورة الزهراء المصري مدرس استزراع اللافقاريات حول استزراع Sea Urchin.

عقب ذلك قام الوفد، برفقة الدكتور حمدي عمر أحمد، بجولة ميدانية لمفرخ اللافقاريات البحرية للتعرف على الطرق والأنواع المستزرعة، تبعتها جولة في الأكواريوم السمكي ومتحف الأحياء المائية بالفرع.

وفي اليوم الثاني، توجه الوفد لزيارة محطة بحوث المكس، حيث كان في استقبالهم الدكتور محمود المزين مدير المحطة، الذي رافقهم في جولة تعريفية بالمحطة والمزارع الإنتاجية بها والإمكانيات المتاحة. كما قام الدكتور خالد فاضل والأستاذة ولاء شوقي بتعريف الوفد بوحدة الطحالب والأنواع المستزرعة منها، بالإضافة إلى شرح حول أنواع الأسماك المستزرعة في المفرخ الخاص بالمحطة والطرق المتبعة في عمليات التفريخ.

وزارة التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي

