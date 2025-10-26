نائب محافظ المنوفية يناقش خطة تطوير منظومة النظافة والتخلص من المخلفات الصلبة

عقد اليوم الأحد محمد موسي نائب محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقياً لمناقشة خطة عمل المنظومة وتذليل العقبات ومواجهة التحديات لتحقيق بيئة صحية آمنة للمواطنين، بحضور مستشار المحافظ لشئون البيئة، مديري إدارات شئون البيئة والحسابات والمالية بالديوان العام.

وخلال الاجتماع تم مناقشة آليات سبل الارتقاء بمنظومة النظافة بمراكز منوف وتلا قويسنا والموقف التنفيذي لمصانع تدوير المخلفات الصلبة " تحت الإنشاء "وخطط عمل المحطات الوسيطة وكذا بحث إمكانية طرح مصانع تدوير القمامة للاستثمار من خلال الشركات الرائدة في هذا المجال ، فضلاً عن تقديم خدمات نقل وجمع المخلفات البلدية من المنبع ، وكذا التأكيد على المرور الميداني على مقالب القمامة مع حصر شامل لموقف حجم تراكمات القمامة على مستوى المحافظة للمساهمة في إحداث نقلة نوعية بقطاع النظافة وبما يعود بالنفع العام على المواطنين.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والمخلفات الصلبة وتوفير كافة الاعتمادات المالية ورفع كفاءة المعدات وتعظيم الاستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه لتدعيم المنظومة على مستوى المراكز والمدن والأحياء ولتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.