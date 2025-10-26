برلمانية: الدولة تسعى لتعليم متميز يواكب احتياجات سوق العمل

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن النقلة النوعية التي أحدثتها الجامعات الأهلية في تطوير التعليم الجامعي، مؤكدة أن الدولة تسعى من خلال هذه الجامعات إلى توفير تعليم متميز ، وإتاحة فرص أوسع أمام الشباب للالتحاق ببرامج أكاديمية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل.

وأشارت" الكسان" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أن الجامعات الأهلية، تعد إضافة قوية لمنظومة التعليم العالي، مؤكدة أن الحكومة تواصل دعمها الكامل لتوسيع قاعدة هذه الجامعات في مختلف المحافظات.

تجدر الاشارة إلى أن أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي في مصر، من خلال ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي وسوق العمل، ودعم مجالات الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة.



جاء ذلك خلال تفقده- أثناء زيارته اليوم لمحافظة السويس- جامعة السويس الأهلية بمدينة السلام بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة الدولة لخطة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعات أهلية حديثة تقدم تعليمًا متميزًا يواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.



وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه الدكتور ماهر مصباح، أمين عام مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس الأهلية.