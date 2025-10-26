قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسماء المصابين الـ 18 في حادث انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا - قنا
ماذا قال الغزاوي عن انضمامه لقائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
كانت راجعة من المدرسة.. مصرع طفلة صدمها أتوبيس في المنوفية
مفيش أبعاد طائفية.. الداخلية تحذر من استغلال خلاف عائلتين بسبب ارتباط شاب وفتاة
موعد ومكان عزاء شقيق فريدة سيف النصر
بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا
بيلنجهام يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة بالدوري الإسباني
الهلال السعودي يكشف عن تطورات علاج سالم الدوسري من الإصابة
إعلام إسرائيلي: إصابة 12 جنديا على حدود قطاع غزة
سيراميكا كليوباترا يهزم كهرباء الإسماعيلي ويتصدر الدوري المصري
إصابة 4 فلسطينيين في إطلاق نار من قوات الاحتلال بالضفة
مصطفى عماد: تقديم عرض فني أمام الرئيس حلم تحقق ومش محتاج حاجة تاني من الدنيا| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيرمين لوبيز يسجل هدف التعادل لبرشلونة في مرمى ريال مدريد بالدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
إسلام مقلد

نجح فيرمين لوبيز في تسجيل الهدف الأول لصالح برشلونة في مرمى ريال مدريد لتصبح النتيجة 1-1، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وسجل لوبيز الهدف في الدقيقة ٣٨ من انطلاق المباراة بعد خطأ من اردا جولر في المناطق الخلفية لريال مدريد.

وسجل كيليان مبابي هدف في ريال مدريد الدقيقة 22 من انطلاق المباراة.

أعلن مدربا ريال مدريد وبرشلونة، تشابي ألونسو وهانز فليك، عن التشكيلة الرسمية لفريقيهما استعدادًا لمواجهة الكلاسيكو المرتقبة، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد بطابع هجومي واضح، حيث اعتمد ألونسو على أربعة لاعبين في وسط الملعب هم جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، وأردا جولر، لدعم الثنائي الأمامي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

وضم تشكيل ريال مدريد كلًا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألفارو كاريراس – دين هويسين – إيدر ميليتاو – فيدي فالفيردي

خط الوسط: جود بيلينجهام – أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينجا – أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي.

وفي المقابل، اختار هانز فليك مدرب برشلونة الاعتماد على الثلاثي الهجومي لامين يامال، فيران توريس، وماركوس راشفورد في ظل غياب روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا بداعي الإصابة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – إريك جارسيا – باو كوبارسي – جوليس كوندي.

خط الوسط: بيدري جونزاليس – فرينكي دي يونج – فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس – ماركوس راشفورد – لامين يامال.

برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

فاتورة الكهرباء

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

دار الإفتاء

هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب

روبيو

بلدان عربيان بينها.. الولايات المتحدة تعلن قائمة الدول المشاركة بـ«قوة استقرار دولية» بقطاع غزة

ترشيحاتنا

الزوجة

تكريم للمرأة.. أستاذ بالأزهر يوضح معنى حديث "خلقت من ضلع أعوج"

مجالس الإفتاء الاسبوعية بالمحافظات

دار الإفتاء تتناول في مجالسها بالمحافظات موضوع حفظ النفس وصيانتها في الشريعة الإسلامية

حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء في الصلاة

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فيديو

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد