ترك العمل وتراكمت الديون عليه.. شاب ينهي حياته في منشأة ناصر

لقى شاب مصرعه بمنطقة منشأة ناصر في القاهرة بعد قيامه بشنق نفسه داخل غرفة نومه بسبب فصله من العمل وتراكم الديون عليه.

شاب ينهي حياته في القاهرة بسبب الديون

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة منشأة ناصر تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثة شاب داخل غرفة نومه معلقا في بـ حبل في السقف وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن الشاب ترك العمل منذ فترة وتراكمت عليه الديون، ودخل إلى غرفته وقام بتعليق حبل في السقف ثم قام بشنق نفسه في الغرفة.