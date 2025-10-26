منتخب ناشئي اليد يقسو على أمريكا في بطولة العالم تحت 17 عامًا

حقق منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، فوزًا كبيرًا على أمريكا بنتيجة 42-22، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم تحت 17 عامًا المقامة حاليًا في المغرب.

تقدم المنتخب الوطني في الشوط الأول بنتيجة 21-12، قبل أن يزيد الفارق في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة لصالحه، محققًا ثاني انتصاراته في دور المجموعات، علمًا بأنه فاز في الجولة الأولى على البرازيل.

وتوج ياسين أحمد، الجناح الأيسر لمنتخب مصر بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بفضل تسجيله 10 أهداف من 11 محاولة، بنسبة نجاح وصلت إلى 91%.

ويتواجد منتخب ناشئي اليد في المجموعة الأولى رفقة المغرب، وأمريكا، والبرازيل.

ويتأهل المتصدر من هذه المجموعة إلى الدور نصف النهائي، إلى جانب دخول الوصيف في منافسة على مقعد أفضل مركز ثاني في دور المجموعات، للالتحاق بالثلاثي المتصدر في المربع الذهبي.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى على النحو التالي:

مصر: 4 نقاط

أمريكا: نقطتان

المغرب: دون نقاط من مباراة واحدة

البرازيل: دون نقاط من مباراة واحدة

ومن المقرر أن يختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات يوم الثلاثاء المقبل، بمواجهة نظيره المغربي.

يذكر أن بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 17 عامًا تقام لأول مرة في التاريخ، وذلك بفرمان من الاتحاد الدولي.