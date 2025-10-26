قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. استكمال محاكمة فادي خفاجة بتهمة سب مجدي كامل
شيخ الأزهر: أحيي الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية وشجاعتهم تجسد الضمير الإنساني
شيخ الأزهر: وثيقة الأخوة الإنسانية الموقعة مع أخي الراحل البابا فرنسيس جسدت ضمير العالم الحر
عضو اتحاد الكرة السابق: لم نتخذ قرارا بإيقاف دونجا في أزمة السوبر الماضي
شيخ الأزهر: لا سلام بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس
لردع المتلاعبين.. القانون يواجه التجار المتهربين من سداد الديون بهذه العقوبة
المصري يتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية بالفوز على الاتحاد الليبي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات
شيخ الأزهر: لا يمكن بناء سلام على أنقاض الظلم.. والأزمات كشفت إفلاس الضمير الإنساني
أيمن عرب مستشارا للحوكمة بمجلس المطارات العالمي ACI عن قارة أفريقيا
لميس الحديدي: أكثر من 60 ملكا ورئيسا سيحضرون حفل افتتاح المتحف الكبير
رياضة

منتخب ناشئي اليد يقسو على أمريكا في بطولة العالم تحت 17 عامًا

ناشئ اليد
ناشئ اليد
محمد سمير

حقق منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، فوزًا كبيرًا على أمريكا بنتيجة 42-22، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم تحت 17 عامًا المقامة حاليًا في المغرب.

تقدم المنتخب الوطني في الشوط الأول بنتيجة 21-12، قبل أن يزيد الفارق في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة لصالحه، محققًا ثاني انتصاراته في دور المجموعات، علمًا بأنه فاز في الجولة الأولى على البرازيل.

وتوج ياسين أحمد، الجناح الأيسر لمنتخب مصر بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بفضل تسجيله 10 أهداف من 11 محاولة، بنسبة نجاح وصلت إلى 91%.

ويتواجد منتخب ناشئي اليد في المجموعة الأولى رفقة المغرب، وأمريكا، والبرازيل. 

ويتأهل المتصدر من هذه المجموعة إلى الدور نصف النهائي، إلى جانب دخول الوصيف في منافسة على مقعد أفضل مركز ثاني في دور المجموعات، للالتحاق بالثلاثي المتصدر في المربع الذهبي.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى على النحو التالي:

مصر: 4 نقاط
أمريكا: نقطتان
المغرب: دون نقاط من مباراة واحدة
البرازيل: دون نقاط من مباراة واحدة

ومن المقرر أن يختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات يوم الثلاثاء المقبل، بمواجهة نظيره المغربي.

يذكر أن بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 17 عامًا تقام لأول مرة في التاريخ، وذلك بفرمان من الاتحاد الدولي.

منتخب مصر لكرة اليد للناشئين أمريكا بطولة العالم دور المجموعات

