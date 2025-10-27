فستان بيج .. جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة| شاهد

أطلت النجمة السورية جومانا مراد بإطلالة حملت توقيع الأناقة والبساطة في آنٍ واحد، لتجذب أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام

اختارت مراد فستاناً بلون البيج، بقصة بسيطة تخلّت فيها عن الزينة الزائدة، ما منح الإطلالة طابعاً راقياً ومعتدلاً.

واعتمدت مراد مكياجاً ناعماً، وحرّكت جمالها بتسريحة شعر منسدلة علي الاكتاف

تعيش الفنانة جومانا مراد، حالة نشاط فني؛ إذ تقدم البطولة المطلقة في عالم الدراما لأول مرة من خلال مسلسل “خلايا رمادية”، كما تشارك في مسرحية “سمن على عسل” في موسم الرياض، وذلك بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي من خلال مسلسل أم 44.

تفاصيل مسلسل خلايا رمادية

مسلسل «خلايا رمادية»، مكون من 15 حلقة، ويُعد أول بطولة مطلقة لها في دراما رمضان، المسلسل من تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي، ومن إنتاج المنتج كامل أبو علي.

أما مسرحية «سمن على عسل»، فمن المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض 2026، خلال شهر فبراير من العام المقبل، على مسرح عسلان.

وتنتمي المسرحية إلى الطابع الكوميدي الاجتماعي، حيث تدور أحداثها حول فتاة تهرب إلى شقة ضابط؛ لتبدأ سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات المليئة بالمفاجآت، في مزيج يجمع بين الضحك والتشويق.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد مسلسل “أم 44”، وسلط العمل المنتظر الضوء على قضايا معاصرة تعكس واقع المجتمعات العربية، إذ تناول العلاقات العائلية، والصراعات العاطفية، والتحديات التي تواجه الشخصيات الرئيسية.