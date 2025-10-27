قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم
أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية
موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر
حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل للحكم
هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب
أبوريدة يكشف تفاصيل أزمة منتخب مصر الثاني وعقوبة دونجا وطلب تأجيل الدوري
مصدر بالزمالك ينفي عدم حصول فيريرا على مستحقاته.. تفاصيل
أخبار التوك شو: الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 23 سفيرا جديدا.. ومفاجأة فى أسعار الذهب اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فستان بيج .. جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة| شاهد

جومانا مراد
جومانا مراد
منار نور

أطلت النجمة السورية جومانا مراد بإطلالة حملت توقيع الأناقة والبساطة في آنٍ واحد، لتجذب أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام

اختارت مراد فستاناً بلون البيج، بقصة بسيطة تخلّت فيها عن الزينة الزائدة، ما منح الإطلالة طابعاً راقياً ومعتدلاً.

واعتمدت مراد مكياجاً ناعماً، وحرّكت جمالها بتسريحة شعر منسدلة علي الاكتاف

تعيش الفنانة جومانا مراد، حالة نشاط فني؛ إذ تقدم البطولة المطلقة في عالم الدراما لأول مرة من خلال مسلسل “خلايا رمادية”، كما تشارك في مسرحية “سمن على عسل” في موسم الرياض، وذلك بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي من خلال مسلسل أم 44.

تفاصيل مسلسل خلايا رمادية

مسلسل «خلايا رمادية»، مكون من 15 حلقة، ويُعد أول بطولة مطلقة لها في دراما رمضان، المسلسل من تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي، ومن إنتاج المنتج كامل أبو علي.

أما مسرحية «سمن على عسل»، فمن المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض 2026، خلال شهر فبراير من العام المقبل، على مسرح عسلان.

وتنتمي المسرحية إلى الطابع الكوميدي الاجتماعي، حيث تدور أحداثها حول فتاة تهرب إلى شقة ضابط؛ لتبدأ سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات المليئة بالمفاجآت، في مزيج يجمع بين الضحك والتشويق.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد مسلسل “أم 44”، وسلط العمل المنتظر الضوء على قضايا معاصرة تعكس واقع المجتمعات العربية، إذ تناول العلاقات العائلية، والصراعات العاطفية، والتحديات التي تواجه الشخصيات الرئيسية.

جومانا مراد إطلالة جومانا احدث أعمال جومانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

روبيو بجوار ترامب

وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

ترشيحاتنا

الطفلة الضحية بالغربية

الغربية .. إخلاء سبيل الأم المتهمة بالاعتداء بالضرب علي أطفالها بطنطا

محافظة سوهاج

محافظ سوهاج يوجه بتحديد تعريفة ركوب التوك توك ومراجعتها وفق المسافات

السيطرة على حريق

السيطرة على حريق في عقار سكنى بأسوان .. صور

بالصور

جومانا مراد تسرق القلوب بالزيتي.. وجمهورها: "بتجنني يا قمر"

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

من هو الطائر الذكي؟ .. رفيق سيارات نيسان الجديد بالذكاء الاصطناعي

نيسان
نيسان
نيسان

بورش تخسر 99% من أرباحها استعدادًا لإيقاف إنتاج ماكان العاملة بالبنزين

بورش
بورش
بورش

بفتيس مانيوال.. نيسان تكشف عن سيارة exterra كونسيبت ريفايفال

Xterra
Xterra
Xterra

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد