موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي ببطولة الكونفدرالية

رياضة

إسلام مقلد

يكثّف أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام زيسكو يونايتد الزامبي، المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، في أول ظهور رسمي للفريق بعد خسارة لقب السوبر المصري أمام الأهلي.

وتأتي مواجهة زيسكو كاختبار حقيقي للجهاز الفني الجديد، خصوصًا أن مجموعة الزمالك تعد واحدة من أقوى مجموعات النسخة الحالية، بعدما أسفرت قرعة دور المجموعات التي جرت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا عن وجود الزمالك والمصري البورسعيدي معًا للموسم الثاني على التوالي، بصحبة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

ورغم قوة المنافسين، فإن المؤشرات التاريخية تمنح الزمالك أفضلية واضحة أمام فرق المجموعة، حيث جاءت سجلات المواجهات كالتالي:

الزمالك × كايزر تشيفز

التقى الفريقان مرة واحدة في دوري أبطال أفريقيا عام 1993، فاز الزمالك في القاهرة بهدف دون رد، وخسر في جوهانسبرج 2-1، لكنه تأهل بقاعدة الأهداف خارج الأرض.

الزمالك × زيسكو

تواجه الفريقان في دوري أبطال أفريقيا موسم 2019-2020، وفاز الزمالك في القاهرة بهدفين دون رد، وتعادل في زامبيا 1-1، ليحسم الأبيض المواجهة لصالحه.

الزمالك × المصري

اصطدم الفريقان في المجموعة الموسم الماضي، وفاز الزمالك في لقاء وتعادل في آخر، ليؤكد تفوقه على الفريق البورسعيدي.

ويواصل عبد الرؤوف العمل على رفع جاهزية لاعبيه من خلال تدريبات مكثفة، مع التركيز على معالجة أخطاء السوبر وتحسين الشكل الهجومي قبل انطلاق منافسات الكونفدرالية، التي يراها جمهور الزمالك فرصة قوية للعودة إلى منصات التتويج الأفريقية.

أحمد عبد الرؤوف نادي الزمالك الزمالك زيسكو يونايتد الزامبي زيسكو بطولة الكونفدرالية الأفريقية بطولة الكونفدرالية

