الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025

الجوزاء
الجوزاء
حياة عبد العزيز

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، يمتاز مواليد هذا البرج ببصيرتهم القوية وذكائهم وحدتهم الذهنية، كما يُعرفون بسحرهم ولطفهم وسرعة بديهتهم التي تجذب من حولهم. 

وفيما يلي توقعات حظك اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 على المستويات العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025

اليوم يحمل لك فرصًا جيدة في الحب والعمل، وستكون قادرًا على استثمار مواردك المالية بحكمة قد تُحلّ مشكلة مالية بينك وبين صديق، كما تبدو صحتك مستقرة وجيدة خلال هذا اليوم.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيًا

الوقت مناسب للتعامل مع الخلافات النابعة من الأنا داخل العلاقة قد يتقبل أهلك العلاقة العاطفية التي تخوضها حاليًا. بعض المتزوجات قد يشعرن برغبة في الابتعاد عن العلاقة بسبب أمور غير متوقعة.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيًا

يُنصح بالابتعاد عن الأطعمة الدسمة والمقلية، والتركيز على تناول الخضروات والفواكه. قد تعاني النساء من إجهاد أو ألم في العينين، بينما قد يتعرض الأطفال لالتهابات بسيطة في الأذن.

برج الجوزاء اليوم مهنيًا

الموظفون الجدد يُفضَّل أن يشاركوا بآرائهم فقط عند الطلب لتجنب الحساسية أو حدوث فوضى، رجال الأعمال أمام فرص لعقد شراكات ناجحة، بينما ينتظر الطلاب الراغبون في الدراسات العليا أخبارًا جيدة.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة

من الأفضل تجنّب إقراض مبالغ كبيرة للأصدقاء أو الأقارب، فقد تواجه صعوبة في استردادها. كبار السن قد يفكرون في توزيع ممتلكاتهم على أبنائهم أما رجال الأعمال فقد يحصلون على قرض مصرفي يساعدهم في إنهاء التزاماتهم المالية.

