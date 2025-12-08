قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تجتمع لاختيار الفائز بدورة 2026
النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: نجدد الدعوة للمواطنين المشاركة في عملية الاقتراع
أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
رجال يد الأهلي يهزم طلائع الجيش في الدوري
محافظة الجيزة تنصح المواطنين بالابتعاد عن مصادر الكهرباء بسبب الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يفتتح محطة إزالة الحديد والمنجنير بواحة سيوة والجارة

محافظ مطروح خلال افتتاح محطة المياه
محافظ مطروح خلال افتتاح محطة المياه
ايمن محمود

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة عدد من مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيوة.

 وشارك في الجولة مع المحافظ اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والنائبة فتحية السنوسي والعميد أحمد الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة وعدد من كبار مشايخ سيوة ومديري الإدارات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وقد افتتح محافظ مطروح محطة إزالة الحديد والمنجنير الدكرور بطاقة إنتاجية 10 الاف م3/يوم تعمل بالطاقة الشمسية ،مع إنشاء عدد من مبانى التوسعات كأحواض الأكسدة والفلتر الرملى وغيرها مع الدفع بالمياه المنتجة إلى أحواض التخزين الرئيسية بسعة 70 الف م٣.

كما افتتح محافظ مطروح كذلك عبر الفيديو كونفرانس محطة إزالة الحديد والمنجنير بقرية جارة أم الصغير بطاقة إنتاجية 1000 م3/يوم تعمل بالطاقة الشمسية، و افتتاح مركز خدمة العملاء بالقرية لتيسير على المواطنين بالقرية التى تبعد نحو 100 كم من مدينة سيوة مع تحسين وجودة الخدمات.

يأتى ذلك مع احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومى ال 110 حيث ستشهد مدينة سيوة وباقي مدن المحافظة العديد من الافتتاحات لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمجالات متعددة في إطار تقديم مزيد من الخدمات لأهالي مطروح وزائريها.

من ناحية اخرى تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت ، القافلة المجتمعية لذوى الهمم والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة وهيئة زايد العليا والشركة القابضة التنموية ADQ بدولة الإمارات، وذلك بساحة مديرية الشباب والرياضة بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير المساعد والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة وندي محمد مسئولة القوافل بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة.

وتتضمن قافلة الخدمات الشاملة خدمات طبية واجتماعية وتثقيفية ،وتشمل لقافلة الطبية عدد (5) عيادات )عظام - أطفال - نساء - انف واذن - صيدلية )وسيتم صرف العلاج مجانا.

كما تشمل إهداء وتوزيع مواد غذائيه من خلال عدد (200) كرتونة غذائية موزعة علي الشباب والرياضة ( 100) والتضامن الاجتماعي ( 100) . وملابس و شنطة بعدد (300) شنطة تحتوى علي ( شورت - تي شيرت - شراب ) بالتعاون بين الشباب والرياضة( 150) والتضامن الاجتماعي ( 150) .

كما تشمل القافلة أيضا خدمات تثقيفية : مع اقامة عدد من الندوات التوعوية على هامش القافلة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه يتم اختيار الاسماء المستحقة من القادرون باختلاف بمحافظة مطروح.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود وزارة الشباب والرياضة برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على جهود ودعم منظومة الشباب والرياضة والتعاون مع محافظة مطروح.

كما وجه الشكر لمؤسسة زايد العليا بدولة الإمارات العربية الشقيقة وتعاونها مع المحافظة امتدادا لروح التعاون بين الشقيقتين مصر والإمارات.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح سيوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

أرض الزمالك

مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

ترشيحاتنا

لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية

لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تعقد اجتماعاتها في القاهرة وتلتقي شيخ الأزهر

جانب من ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الطلاق ليس الحل للخلافات.. ويدعو الزوجين لتجنب استخدام اللفظ عند الخلاف

الداعية عبد الله رشدي

صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن

بالصور

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

سر التتبيلة… كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

فيديو

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد