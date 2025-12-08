محافظ مطروح يفتتح محطة إزالة الحديد والمنجنير بواحة سيوة والجارة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة عدد من مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيوة.

وشارك في الجولة مع المحافظ اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والنائبة فتحية السنوسي والعميد أحمد الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة وعدد من كبار مشايخ سيوة ومديري الإدارات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وقد افتتح محافظ مطروح محطة إزالة الحديد والمنجنير الدكرور بطاقة إنتاجية 10 الاف م3/يوم تعمل بالطاقة الشمسية ،مع إنشاء عدد من مبانى التوسعات كأحواض الأكسدة والفلتر الرملى وغيرها مع الدفع بالمياه المنتجة إلى أحواض التخزين الرئيسية بسعة 70 الف م٣.

كما افتتح محافظ مطروح كذلك عبر الفيديو كونفرانس محطة إزالة الحديد والمنجنير بقرية جارة أم الصغير بطاقة إنتاجية 1000 م3/يوم تعمل بالطاقة الشمسية، و افتتاح مركز خدمة العملاء بالقرية لتيسير على المواطنين بالقرية التى تبعد نحو 100 كم من مدينة سيوة مع تحسين وجودة الخدمات.

يأتى ذلك مع احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومى ال 110 حيث ستشهد مدينة سيوة وباقي مدن المحافظة العديد من الافتتاحات لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمجالات متعددة في إطار تقديم مزيد من الخدمات لأهالي مطروح وزائريها.

من ناحية اخرى تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت ، القافلة المجتمعية لذوى الهمم والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة وهيئة زايد العليا والشركة القابضة التنموية ADQ بدولة الإمارات، وذلك بساحة مديرية الشباب والرياضة بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير المساعد والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة وندي محمد مسئولة القوافل بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة.

وتتضمن قافلة الخدمات الشاملة خدمات طبية واجتماعية وتثقيفية ،وتشمل لقافلة الطبية عدد (5) عيادات )عظام - أطفال - نساء - انف واذن - صيدلية )وسيتم صرف العلاج مجانا.

كما تشمل إهداء وتوزيع مواد غذائيه من خلال عدد (200) كرتونة غذائية موزعة علي الشباب والرياضة ( 100) والتضامن الاجتماعي ( 100) . وملابس و شنطة بعدد (300) شنطة تحتوى علي ( شورت - تي شيرت - شراب ) بالتعاون بين الشباب والرياضة( 150) والتضامن الاجتماعي ( 150) .

كما تشمل القافلة أيضا خدمات تثقيفية : مع اقامة عدد من الندوات التوعوية على هامش القافلة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه يتم اختيار الاسماء المستحقة من القادرون باختلاف بمحافظة مطروح.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود وزارة الشباب والرياضة برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على جهود ودعم منظومة الشباب والرياضة والتعاون مع محافظة مطروح.

كما وجه الشكر لمؤسسة زايد العليا بدولة الإمارات العربية الشقيقة وتعاونها مع المحافظة امتدادا لروح التعاون بين الشقيقتين مصر والإمارات.