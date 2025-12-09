انتشار فرق الطوارئ بمجلس مدينة مرسى مطروح لرفع مياه الأمطار| صور

انتشرت فرق الطوارئ بمدينة مرسى مطروح لسرعة رفع تراكمات وتجمعات مياة الأمطار بالمناطق المتضررة من الأمطار، والتعامل الفوري مع الطقس الغير مستقر منذ صباح اليوم بسيارات ومعدات فرق الطوارئ وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة.

ووجه اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح بانتشار فرق الطوارئ بمجلس المدينة بازالة تراكمات تجمعات مياه الأمطار بمدخل المدينة والاستجابة لشكاوي المواطنين بأحياء مدخل المدينة وشارع الريفية المطار ومن الكيلو 1 و 2 بمدخل المدينة، تحت إشراف نواب رئيس المدينة .

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح بان جهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة متواصلة بالتعامل مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز نظراً لحالة الطقس الغير مستقرة ، بالإضافة إلي الاستجابة لاستغاثات المواطنين بالمناطق السكنية المتضررة .

ورفع رئيس مدينة مرسى مطروح حالة الطوارئ القصوى بالمدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الامطار لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور وسير المواطنين خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي ، ضمن جهود المدينة اليومية .

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح ، علي فرق الطوارئ والحملة الميكانيكية ورؤساء القري الاستعداد باعلي درجات الجاهزية لرفع تجمعات مياه الأمطار من خلال المعدات والسيارات بنطاق الاحياء السكنية والطريق الدولي من رأس الحكمة شرقا حتي حلازين غرباً ، للتعامل مع حالة الطقس الغير مستقرة طبقا لتقارير هيئة الارصاد الجوية .

وأعلنت مدينة مرسي مطروح عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المحافظة ومجلس المدينة التي تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة و ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الامطار .