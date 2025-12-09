قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوط أول .. منتخب الأردن يتقدم على مصر ببطولة كأس العرب
تركيا تعلن جاهزيتها لانتشار شرطي محتمل مع قوة دولية في غزة
30 دقيقة .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الأردن بكأس العرب
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة
تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي
المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا
نائب رئيس جامبيا: افتتاح المركز الطبي المصري خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي
أول ما نطق به لسانه القرآن .. عمر ذو البصيرة يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبته
نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا
وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شاهد.. أحدث ظهور لمحمد صلاح داخل الجيم

محمد صلاح
باسنتي ناجي

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول صورة جديدة له عبر منصة X.

محمد صلاح 

وظهر محمد صلاح في الصورة من داخل صالة الجيم خلال مرانه اليومي.

تشابي ألونسو يعلق على أزمة محمد صلاح وليفربول

وكان قد كشف تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، عن جاهزية فريقه قبل المواجهة المنتظرة أمام مانشستر سيتي، غدًا الأربعاء، في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن اللاعبين يعيشون أجواء مميزة تشبه ليالي البطولة القارية الكبرى، فيما تطرق للتعليق على أزمة النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول بعد استبعاده من مواجهة إنتر ميلان.

ألونسو أكد خلال المؤتمر الصحفي أن مباراة الغد تحمل أهمية كبيرة للفريق والجماهير، قائلاً: "إنه يوم كبير لمواصلة التقدم. الأجواء ستكون كما اعتدنا في أمسيات دوري الأبطال، والجمهور يعرف حجم المباراة". 

روح قتالية

وأضاف أن الفريق يدخل المواجهة بروح قتالية وإصرار على الفوز، مشيرًا إلى ضرورة اللعب بإيقاع مرتفع وشدة عالية منذ الدقيقة الأولى.

وأوضح المدير الفني أن الدروس التي خرج بها الميرينجي بعد مواجهة سيلتا فيجو كانت مهمة، وأن التركيز الآن منصب بالكامل على مباراة سيتي، قائلاً: "الأجواء ستكون مختلفة غدًا.. وعلينا أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات".

مستقبل ألونسو مع ريال مدريد

وفي سياق الحديث عن الضغوط المحيطة بمستقبله، شدد ألونسو على أن تدريب ريال مدريد يتطلب جاهزية تامة للتعامل مع كل السيناريوهات، مضيفًا: "عندما تكون مدربًا لريال مدريد، تعرف أن كل شيء قد يتغير سريعًا. نحن فريق واحد والكل متحد".

ولم يتجاهل مدرب الريال ما أثير مؤخرًا حول ارتباط اسمه بمقاعد تدريب أندية أخرى، وأبرزها ليفربول، لكنه حسم موقفه قائلاً: "هذا مكاني الآن.. أشعر بدعم الجميع".

التعليق على أزمة محمد صلاح

وبخصوص أزمة محمد صلاح مع ليفربول واستبعاده من مواجهة إنتر ميلان بدوري الأبطال، اكتفى ألونسو بالرد: "هذه أمور تُدار داخل ليفربول"، رافضًا التعليق على طريقة إدارة النادي الإنجليزي لأزمة اللاعب المصري.

تطور مانشستر سيتي

كما تطرق المدرب الإسباني إلى تطور مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا، مؤكدًا أن الفريق الإنجليزي يقدم مستويات مختلفة عن السنوات الماضية، ويظل خصمًا صعبًا على أي منافس.

وفي ختام تصريحاته، شدد ألونسو على أن ريال مدريد يتقدم من مباراة لأخرى رغم التحديات، قائلاً: "هناك أيام جيدة وأخرى صعبة، لكننا نتحسن باستمرار. مواجهة السيتي ستكون اختبارًا حقيقيًا".

محمد صلاح ليفربول الاهلي الزمالك

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

ليفربول

مصر والأردن.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

بالصور

مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارس

مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارص..
5 مشروبات للتدفئة السريعة في الشتاء

مشروبات للتدفئة في الشتاء
حلويات الشتاء.. طاقة دافئة في ليلة باردة أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية

أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية
من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تخطى الـ 6000.. مفاجأة في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

أخطر 48 ساعة في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

