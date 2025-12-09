مشروع رياضي .. CNN تكشف تفاصيل العرض الخيالي لـ محمد صلاح من الدوري السعودي

تتصاعد التكهنات حول مستقبل محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، بعد تداول تقارير عن عرض قياسي محتمل من الدوري السعودي للمحترفين، قد يحوّل صفقة انتقاله إلى الأغلى في تاريخ كرة القدم العربية والعالمية.

شبكة سي إن إن أكدت أن العرض السعودي للنجم المصري يمثل أكثر من مجرد انتقال لاعب، فهو مشروع رياضي واستثماري يجمع بين العائد الاقتصادي الكبير والقوة التسويقية العالمية التي يمتلكها صلاح.

وأشارت الشبكة إلى أن الصفقة قد تفتح مرحلة جديدة في سوق الانتقالات، وتعزز مكانة الدوري السعودي على الساحة الدولية، خصوصًا بعد تعثر انتقال صلاح في 2023، حيث كان قريبًا من التوقيع قبل أن يقرر البقاء مع ليفربول.

تفاصيل العرض المالي لصلاح في الدوري السعودي: راتب يفوق رونالدو

صحيفة البيان الإماراتية كشفت أن أحد أندية القمة في السعودية جهّز عرضًا ماليًا ضخمًا لصلاح، يفوق ما طُرح الصيف الماضي، مستهدفًا استغلال الأزمة الحالية للنجم المصري داخل ليفربول. ويشمل العرض:

عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع خيار التمديد.

راتب سنوي الأعلى في المنطقة العربية، متفوقًا على كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

امتيازات تسويقية واسعة تستهدف الجماهير العربية والآسيوية.

ويُذكر أن صلاح يتقاضى حاليًا في ليفربول 42 مليون جنيه إسترليني سنويًا، ويحتل المرتبة الثامنة في قائمة الأعلى أجرًا عالميًا، بينما يتصدر رونالدو القائمة براتب سنوي يصل إلى 228 مليون جنيه إسترليني.

التقارير الصحفية تشير إلى أن الظروف باتت مهيأة أكثر من أي وقت مضى لإتمام الصفقة، خاصة مع رغبة الدوري السعودي في ضم نجم عالمي قادر على إحداث تأثير فني وتسويقي فوري، وسط أزمة العلاقة الحالية بين صلاح وإدارة ليفربول.