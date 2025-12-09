تشابي ألونسو يعلق على أزمة محمد صلاح وليفربول

كشف تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، عن جاهزية فريقه قبل المواجهة المنتظرة أمام مانشستر سيتي، غدًا الأربعاء، في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن اللاعبين يعيشون أجواء مميزة تشبه ليالي البطولة القارية الكبرى، فيما تطرق للتعليق على أزمة النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول بعد استبعاده من مواجهة إنتر ميلان.

ألونسو أكد خلال المؤتمر الصحفي أن مباراة الغد تحمل أهمية كبيرة للفريق والجماهير، قائلاً: "إنه يوم كبير لمواصلة التقدم. الأجواء ستكون كما اعتدنا في أمسيات دوري الأبطال، والجمهور يعرف حجم المباراة".

روح قتالية

وأضاف أن الفريق يدخل المواجهة بروح قتالية وإصرار على الفوز، مشيرًا إلى ضرورة اللعب بإيقاع مرتفع وشدة عالية منذ الدقيقة الأولى.

وأوضح المدير الفني أن الدروس التي خرج بها الميرينجي بعد مواجهة سيلتا فيجو كانت مهمة، وأن التركيز الآن منصب بالكامل على مباراة سيتي، قائلاً: "الأجواء ستكون مختلفة غدًا.. وعلينا أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات".

مستقبل ألونسو مع ريال مدريد

وفي سياق الحديث عن الضغوط المحيطة بمستقبله، شدد ألونسو على أن تدريب ريال مدريد يتطلب جاهزية تامة للتعامل مع كل السيناريوهات، مضيفًا: "عندما تكون مدربًا لريال مدريد، تعرف أن كل شيء قد يتغير سريعًا. نحن فريق واحد والكل متحد".

ولم يتجاهل مدرب الريال ما أثير مؤخرًا حول ارتباط اسمه بمقاعد تدريب أندية أخرى، وأبرزها ليفربول، لكنه حسم موقفه قائلاً: "هذا مكاني الآن.. أشعر بدعم الجميع".

التعليق على أزمة محمد صلاح

وبخصوص أزمة محمد صلاح مع ليفربول واستبعاده من مواجهة إنتر ميلان بدوري الأبطال، اكتفى ألونسو بالرد: "هذه أمور تُدار داخل ليفربول"، رافضًا التعليق على طريقة إدارة النادي الإنجليزي لأزمة اللاعب المصري.

تطور مانشستر سيتي

كما تطرق المدرب الإسباني إلى تطور مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا، مؤكدًا أن الفريق الإنجليزي يقدم مستويات مختلفة عن السنوات الماضية، ويظل خصمًا صعبًا على أي منافس.

وفي ختام تصريحاته، شدد ألونسو على أن ريال مدريد يتقدم من مباراة لأخرى رغم التحديات، قائلاً: "هناك أيام جيدة وأخرى صعبة، لكننا نتحسن باستمرار. مواجهة السيتي ستكون اختبارًا حقيقيًا".