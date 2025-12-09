ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت

سلطت الصحف العالمية الضوء علي أزمة محمد صلاح نجم ليفربول وآرني سلوت المدير الفني للفريق عقب تصريحات صلاح بشان قرب رحيله عن الفريق

ونشر صحيفة “ديلي ميل ” تقري أشارتفيه عن مرور نادي ليفربول بأسبوع صعب على المستويين الفني والمعنوي، وتناولت أوضاع الفريق، موضحة أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير، بعدما كان محمد صلاح قريبًا من الرحيل مجانًا الصيف الماضي، قبل أن تنجح الإدارة في تجديد عقده في اللحظات الأخيرة.

وأكدت "ديلي ميل" أن بيع صلاح في يناير وتعويضه بلاعب جديد هو السيناريو الأقرب، وهو ما سيكشف مدى جاهزية النادي لإدارة الأزمات الفنية الكبرى

وأوضح التقرير أن تعويض صلاح أمر مستحيل حرفيًا بالنظر إلى أرقامه التاريخية التي بلغت 363 مساهمة تهديفية خلال 8 مواسم قضاها في آنفيلد، لكن على الرغم من ذلك، الفريق أظهر قدرته على التسجيل بدونه

وتابع التقرير أن ليفربول يحتاج بشكل أساسي إلى جناح سريع خلال الفترة المقبلة، وهناك اهتمام بالفعل بأنطوان سيمينيو لاعب بورنموث

واكدت شبكة ESPN أن محمد صلاح اختار التوقيت الحاسم لإطلاق تصريحاته

وأكدت أن العلاقة بين صلاح ومدربه أرني سلوت تآكلت، في ظل استمرار تراجع الفريق الإنجليزي في الدفاع عن لقبه.

وكتبت صحيفة The Guardian تقرير بعنوان'محمد صلاح يقول: لقد أُلقيت تحت الحافلة'.. ويُلمح إلى رحيله عن ليفربول وأبرزت الصحيفة أن صلاح أصبح 'كبش فداء' لبداية الموسم المتعثرة بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية للمباراة الثالثة على التوالي، ما يزيد الشكوك حول مستقبله داخل النادي.

وكتبت صحيفة TalkSport البريطانية تقرير بعنوات : 'غير مقبول'.. محمد صلاح يدلي باعتراف مفاجئ عن أرني سلوت ويتهم ليفربول بالرغبة في رحيله

وأشارت إلى مكانة صلاح التاريخية في النادي: ‘يُعد صلاح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول بعدما قاد الفريق للفوز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وهو الهداف التاريخي للفريق في البريميرليج برصيد 188 هدفًا، وسجل 250 هدفًا في مختلف البطولات’