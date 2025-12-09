قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعطيل الدراسة بسبب الطقس في مطروح..استمرار فرص سقوط الأمطار على أنحاء من البلاد
فصل طالب بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية شهرًا لهذا السبب
الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الممطرة على سيناء وخليج السويس.. وقد تصل لـ السيول
وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت

محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير

 سلطت الصحف العالمية الضوء علي أزمة محمد صلاح نجم ليفربول وآرني سلوت المدير الفني للفريق عقب تصريحات صلاح بشان قرب رحيله عن الفريق 

ونشر صحيفة “ديلي ميل ” تقري أشارتفيه عن مرور نادي ليفربول بأسبوع صعب على المستويين الفني والمعنوي، وتناولت أوضاع الفريق، موضحة أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير، بعدما كان محمد صلاح قريبًا من الرحيل مجانًا الصيف الماضي، قبل أن تنجح الإدارة في تجديد عقده في اللحظات الأخيرة.

وأكدت "ديلي ميل" أن بيع صلاح في يناير وتعويضه بلاعب جديد هو السيناريو الأقرب، وهو ما سيكشف مدى جاهزية النادي لإدارة الأزمات الفنية الكبرى

وأوضح التقرير أن تعويض صلاح أمر مستحيل حرفيًا بالنظر إلى أرقامه التاريخية التي بلغت 363 مساهمة تهديفية خلال 8 مواسم قضاها في آنفيلد، لكن على الرغم من ذلك، الفريق أظهر قدرته على التسجيل بدونه

وتابع التقرير أن ليفربول يحتاج بشكل أساسي إلى جناح سريع خلال الفترة المقبلة، وهناك اهتمام بالفعل بأنطوان سيمينيو لاعب بورنموث

واكدت شبكة ESPN أن محمد صلاح اختار التوقيت الحاسم لإطلاق تصريحاته

وأكدت أن العلاقة بين صلاح ومدربه أرني سلوت تآكلت، في ظل استمرار تراجع الفريق الإنجليزي في الدفاع عن لقبه.

وكتبت صحيفة The Guardian تقرير بعنوان'محمد صلاح يقول: لقد أُلقيت تحت الحافلة'.. ويُلمح إلى رحيله عن ليفربول وأبرزت الصحيفة أن صلاح أصبح 'كبش فداء' لبداية الموسم المتعثرة بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية للمباراة الثالثة على التوالي، ما يزيد الشكوك حول مستقبله داخل النادي.

وكتبت صحيفة TalkSport البريطانية تقرير بعنوات : 'غير مقبول'.. محمد صلاح يدلي باعتراف مفاجئ عن أرني سلوت ويتهم ليفربول بالرغبة في رحيله

 وأشارت إلى مكانة صلاح التاريخية في النادي: ‘يُعد صلاح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول بعدما قاد الفريق للفوز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وهو الهداف التاريخي للفريق في البريميرليج برصيد 188 هدفًا، وسجل 250 هدفًا في مختلف البطولات’

محمد صلاح سلوت ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

منتخب مصر

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

ترشيحاتنا

البابا يلتقي طلاب مدرسة مارمرقس بسيدني

البابا تواضروس يلتقي طلاب مدرسة مارمرقس بسيدني

عمرو الليثي

تكريم عمرو الليثي بالمنتدى الإعلامي بريديج في أبوظبي

وزيرة التنمية المحلية

وزارة التنمية المحلية تعلن رعايتها ومشاركتها في النسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية

بالصور

باستخدام الصلصال.. طريقة سحرية لحماية سيارتك من الأوساخ

الصلصال للسيارة
الصلصال للسيارة
الصلصال للسيارة

موضة الشتاء.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة دون أن تفسدها الأمطار؟

موضة الشتاء..كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة دون أن تفسدها الأمطار؟
موضة الشتاء..كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة دون أن تفسدها الأمطار؟
موضة الشتاء..كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة دون أن تفسدها الأمطار؟

تعطيل الدراسة بسبب الطقس في مطروح..استمرار فرص سقوط الأمطار على أنحاء من البلاد

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار
تعطيل الدراسة بسبب الأمطار
تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo

غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo
غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo
غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد