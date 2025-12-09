أحمد المحمدي يرد بقوة على جيمي كاراجر بعد تصريحاته ضد محمد صلاح

شارك الإعلامي أمير هشام تصريحات أحمد المحمدي بشأن محمد صلاح بعد الرد على جيمي كاراجر.

وقال أحمد المحمدي في تصريحات إذاعيه ردا على جيمي كاراجر بعد تصريحاته ضد محمد صلاح :"

صحيح يا جيمي، أنت عــ ــار، أعاد صلاح كتابة قصته بالكامل من خلال العمل الجاد والتواضع وأدائه العالمي ".

وتابع :" صلاح لم يفشل في تشيلسي، لم تُمنح له الفرصة أبدًا. ذهب إلى إيطاليا، وأعاد بناء نفسه، ثم جاء إلى ليفربول وأصبح أسطورة في البريميرليج، أعظم لاعب في تاريخ مصر، أحد أكثر المهاجمين ثباتًا في جيله".

وأضاف :" حمل صلاح مصر لسنوات، وتأهلت مصر لكأس العالم مرتين بعد فترة طويلة، استحق صلاح كل شيء".

واختتم : ليس غريبًا أن كريستيانو رونالدو تجاهلك، ليس غريبًا أن ميسي انتقدك، ليس غريبًا أن مورينيو قال إنك أقل من المتوسط، ولست حتى من بين أفضل 1000 مدافع في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وكان قد علق ايمن يونس نجم الزمالك علي دعم الجماهير المصرية لفريق انتر ميلان ضد ليفربول بعد ازمة محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي اكس :٠ مش معقوله فجاءه المجتمع الكروي المصري كله بيشجع اي حد بيلاعب ليفربول و بالتوفيق انهارده ل الانتر ...شعب جميل عسل بجد .. ويا صلاح لن تمشي او تعيش وحيدا..انت مازلت وستظل رمز السعاده و الفخر لينا طول العمر ".

وقال سلوت في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "رأيك في تصريحات محمد صلاح؟ لا استطيع تحديد ما كان يقصده من هذه التصريحات، التواصل الوحيد الذي حدث بيني وبين محمد صلاح عقب تصريحاته حينما أبلغته بأنه لن يسافر معنا لمباراة إنتر".

وتابع: "لم أشعر إطلاقًا أن علاقتي مع محمد صلاح قد انهارت، كان يتعامل بكل احترام مع الجهاز الفني واللاعبين بعد نهاية المباراة وفجأة ظهرت هذه التصريحات، بعد مباراة إنتر سنرى ما يمكن فعله في قضية محمد صلاح مجددًا، الآن فقط نفكر في إنتر".

وعن حقيقة انهيار علاقته مع محمد صلاح، أضاف: "هذا ليس الشعور الذي لدي، لكنه يملك الحق في أن يشعر بالطريقة التي يشعر بها، أنا بالتأكيد لم أشعر بذلك إطلاقًا حتى مساء السبت".

وواصل:"تفاجأت قليلًا عندما سمعت أنه أدلى بتلك التصريحات، لكنها ليست المرة الأولى التي لا يشارك فيها لاعب ولن تكون الأخيرة، رد فعلي على ذلك كان واضحًا أيضًا، ولهذا السبب هو غير موجود هنا الليلة".