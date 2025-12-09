نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب

نفى رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس المزاعم التي نشرتها الصحيفة العبرية "هآرتس"،من أنباء بشأن زيارته لـ تل أبيب.

وكتب ساويرس في منشور عبر صفحته على إكس: بخصوص الخبر الخاص بزيارتي ل تل ابيب الخبر عاري من الصحة و لم يسبق لى في حياتي ان زرت تل ابيب و لا اعلم من هي الجهة التي اعلنت هذا الخبر الكاذب ".

وكانت هناك ادعاءات زائفة نشرتها الصحيفة العبرية “هآرتس”، مدعية أن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس زار الأراضي الفلسطينية المحتلة الأسبوع الماضي، وأن مكتب رئيس وزراء الاحتلال يرفض الإفصاح عن الزيارة.

يذكر أن زيارة أي رجل أعمال أو سياسى لدولة الاحتلال يتم الإفصاح عنها، لذا فإن ما يثار عن رفض مكتب نتنياهو الإفصاح عن الزيارة يؤكد أن الزيارة لم تتم، وخاصة أن الصحيفة العبرية لا تجد أي دليل موثق على مزاعمها الزائفة، والتي تحاول من خلالها كسر الثوابت لدي المصريين لغرس الزعزعة والفرقة.