الحلبة.. مشروب دافئ ومفيد للشتاء

الحلبة من أكثر المشروبات المناسبة لفصل الشتاء، ليس فقط لأنها تمنح إحساسًا رائعًا بالدفء، بل لما تقدمه من فوائد صحية مهمة:
فوائد الحلبة في الشتاء
تقوية المناعة: تحتوي الحلبة على مضادات أكسدة تساعد الجسم في مقاومة العدوى ونزلات البرد.
تدفئة الجسم طبيعيًا: تساعد على تنشيط الدورة الدموية، مما يمنح إحساسًا بالدفء.
تهدئة الكحة والتهاب الحلق: مشروب الحلبة الدافئ يخفف تهيّجات الجهاز التنفسي ويهدئ السعال.
تحسين الهضم: الحلبة تقلل من الانتفاخ وعسر الهضم اللي بيزيد غالبًا مع أكل الشتاء الدسم.
تنظيم مستوى السكر: مفيدة لمرضى السكري في ضبط مستويات السكر بالدم.
طريقة بسيطة لتحضيرها
ملعقة كبيرة من الحلبة المغسولة.
تُغلى في كوب ماء 5–7 دقائق.
يُضاف لبن أو عسل للتحلية حسب الرغبة.