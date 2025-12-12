الحلبة.. مشروب دافئ ومفيد للشتاء

الحلبة من أكثر المشروبات المناسبة لفصل الشتاء، ليس فقط لأنها تمنح إحساسًا رائعًا بالدفء، بل لما تقدمه من فوائد صحية مهمة:

فوائد الحلبة في الشتاء

تقوية المناعة: تحتوي الحلبة على مضادات أكسدة تساعد الجسم في مقاومة العدوى ونزلات البرد.

تدفئة الجسم طبيعيًا: تساعد على تنشيط الدورة الدموية، مما يمنح إحساسًا بالدفء.

تهدئة الكحة والتهاب الحلق: مشروب الحلبة الدافئ يخفف تهيّجات الجهاز التنفسي ويهدئ السعال.

تحسين الهضم: الحلبة تقلل من الانتفاخ وعسر الهضم اللي بيزيد غالبًا مع أكل الشتاء الدسم.

تنظيم مستوى السكر: مفيدة لمرضى السكري في ضبط مستويات السكر بالدم.

طريقة بسيطة لتحضيرها

ملعقة كبيرة من الحلبة المغسولة.

تُغلى في كوب ماء 5–7 دقائق.

يُضاف لبن أو عسل للتحلية حسب الرغبة.