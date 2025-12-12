قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جبران يوجه المديريات بمواصلة التفتيش: هدفنا توسيع برامج التشغيل للشباب وذوي الهمم
قصف عنيف بالبريج.. مدفعية الاحتلال تشعل جبهة جديدة في غزة
قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 12-12-2025
دعاء للميت يوم الجمعة .. ردد أفضل 310 أدعية تنير القبر وتجعله من رياض الجنة
حتى 31 يناير.. البحث العلمي تعلن فتح باب التقديم في مسابقة جديدة للشباب
اهتمام إسباني بمصطفى شوبير.. وإدارة الأهلي: غير قابل للنقاش
معتز الخصوصي: تسليم كشوف الحصر العددي لمندوبي المرشحين يضمن نزاهة وسلامة الانتخابات
منى زكي عن فيلم الست: ضميري مرتاح
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الشجاعية في غزة
ننشر الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة أول المنتزة بالإسكندرية
مرأة ومنوعات

الحلبة.. مشروب دافئ ومفيد للشتاء

الحلبة
الحلبة
ريهام قدري

الحلبة من أكثر المشروبات المناسبة لفصل الشتاء، ليس فقط لأنها تمنح إحساسًا رائعًا بالدفء، بل لما تقدمه من فوائد صحية مهمة:

فوائد الحلبة في الشتاء

تقوية المناعة: تحتوي الحلبة على مضادات أكسدة تساعد الجسم في مقاومة العدوى ونزلات البرد.
تدفئة الجسم طبيعيًا: تساعد على تنشيط الدورة الدموية، مما يمنح إحساسًا بالدفء.
تهدئة الكحة والتهاب الحلق: مشروب الحلبة الدافئ يخفف تهيّجات الجهاز التنفسي ويهدئ السعال.
تحسين الهضم: الحلبة تقلل من الانتفاخ وعسر الهضم اللي بيزيد غالبًا مع أكل الشتاء الدسم.
تنظيم مستوى السكر: مفيدة لمرضى السكري في ضبط مستويات السكر بالدم.

طريقة بسيطة لتحضيرها

ملعقة كبيرة من الحلبة المغسولة.
تُغلى في كوب ماء 5–7 دقائق.
يُضاف لبن أو عسل للتحلية حسب الرغبة.

الحلبة مشروب الحلبة الحلبة للتدفئة

