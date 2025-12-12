تكات المطاعم.. طريقة عمل السمك المشوي بالخلطة

إذا كنتي من محبي السمك نقدم اليكي اليوم طريقة عمل السمك المشوي بالمنزل .

المكونات:

1 سمكة كاملة متوسطة الحجم (سلمون، بلطي، منظفة ومفتوحة من المنتصف

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

عصير نصف ليمونة

2 فص ثوم مهروس

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

بهارات سمك (اختياري: كركم، بابريكا، كمون)

شرائح ليمون للتقديم

أعشاب طازجة (مثل البقدونس أو الشبت)

طريقة التحضير:

تحضير التتبيلة:

في وعاء، اخلطي زيت الزيتون، عصير الليمون، الثوم المهروس، الملح، الفلفل الأسود، والبهارات إذا استخدمتيها.

تتبيل السمكة:

افركي السمكة من الداخل والخارج بالتتبيلة، وتأكدي أن التتبيلة وصلت لكل جزء.

يفضل تركها في التتبيلة لمدة 15–30 دقيقة لتتشرب النكهات.

تسخين الشواية أو الفرن:

الشواية: سخنيها جيداً وادهني الشبكة بالزيت حتى لا يلتصق السمك.

الفرن: سخني على درجة حرارة 200°م، وادهني صينية الفرن بالزيت.

الشوي:

ضعي السمكة على الشواية أو في الصينية، واتركيها لمدة 7–10 دقائق لكل جانب حسب حجم السمكة، حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.

يمكنك وضع شرائح ليمون وأعشاب فوق السمكة أثناء الشوي لإضافة نكهة.

التقديم:

ضعي السمكة المشوية على طبق التقديم وزينيها بشرائح الليمون وبعض الأعشاب الطازجة. قدميها مع أرز أو سلطة خضراء.