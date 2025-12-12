إذا كنتي من محبي تقديم الفواكة بطريقة مبتكرة نقدم إليك طريقة تحضير الرمان بالزبادي بطريقة سهلة ولذيذة:

المكونات:

1 كوب زبادي طبيعي (يمكن استخدام قليل الدسم أو كامل الدسم حسب الرغبة)

1 كوب حبّات رمان (يمكن زيادة الكمية حسب الرغبة)

1–2 ملعقة صغيرة عسل نحل أو سكر حسب الرغبة

رشة قرفة (اختياري)

بعض المكسرات المفرومة للتزيين (مثل الجوز أو اللوز، اختياري)

طريقة التحضير:

ضع الزبادي في وعاء مناسب وحركه قليلًا ليصبح ناعمًا.

أضف العسل أو السكر واخلط جيدًا مع الزبادي.

ضع حبّات الرمان فوق الزبادي.

إذا أحببت، رش قليلًا من القرفة على الوجه لإضافة نكهة مميزة.

زيّن الطبق بالمكسرات المفرومة حسب الرغبة.

يمكن تقديمه مباشرة أو وضعه في الثلاجة لمدة 10–15 دقيقة ليصبح باردًا ومنعشًا.



نصيحة: يمكن أيضًا إضافة بعض الفواكه الأخرى مثل التفاح أو الموز أو التوت لتصبح وجبة صحية وغنية بالفيتامينات.