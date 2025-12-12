قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر
جيش الاحتلال يواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على أنحاء متفرقة في غزة
أخبار التوك شو| وزير العمل: نكثف جهودنا لدمج ذوي الهمم في سوق العمل.. وكامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 12-12-2025
وزير الخارجية: تدشين تحالف من الشركات المصرية للاستثمار في أنجولا
زلزال بقوة 6.7 ريختر يضرب اليابان.. وتحذيرات من تسونامي
يضعها على يده باستمرار.. البيت الأبيض يكشف سر ضمادة ترامب
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي لنظيره الأنجولي
تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية
موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
سعر الذهب اليوم 12-12-2025
تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الرمان بالزبادي بطريقة سهلة ولذيذة

الرمان بالزبادي
الرمان بالزبادي
ريهام قدري

إذا كنتي من محبي تقديم الفواكة بطريقة مبتكرة نقدم إليك طريقة تحضير الرمان بالزبادي بطريقة سهلة ولذيذة:
المكونات:
1 كوب زبادي طبيعي (يمكن استخدام قليل الدسم أو كامل الدسم حسب الرغبة)
1 كوب حبّات رمان (يمكن زيادة الكمية حسب الرغبة)
1–2 ملعقة صغيرة عسل نحل أو سكر حسب الرغبة
رشة قرفة (اختياري)
بعض المكسرات المفرومة للتزيين (مثل الجوز أو اللوز، اختياري)
طريقة التحضير:
ضع الزبادي في وعاء مناسب وحركه قليلًا ليصبح ناعمًا.
أضف العسل أو السكر واخلط جيدًا مع الزبادي.
ضع حبّات الرمان فوق الزبادي.
إذا أحببت، رش قليلًا من القرفة على الوجه لإضافة نكهة مميزة.
زيّن الطبق بالمكسرات المفرومة حسب الرغبة.
يمكن تقديمه مباشرة أو وضعه في الثلاجة لمدة 10–15 دقيقة ليصبح باردًا ومنعشًا.
 

نصيحة: يمكن أيضًا إضافة بعض الفواكه الأخرى مثل التفاح أو الموز أو التوت لتصبح وجبة صحية وغنية بالفيتامينات.

زبادي بالرمان زبادي رمان الزبادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الفيديو

ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفـ جار منزل.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز

الأرصاد

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"

رقية رفعت عبد الباري

بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله

عروس المنوفية

كان بيخبط دماغها في حيطة الحمام.. خالة عروس المنوفية تكشف مفاجآت مدوية

انفجار ماسورة غاز في إمبابة وفصل الكهرباء عن المنطقة .. صور

انفجار ماسورة غاز في إمبابة وفصل الكهرباء عن المنطقة .. صور

المتهم

القبض على شخص تعلق بعامود إنارة بالقاهرة في حركات استعراضية فوق كوبري

حادث امبابه

الشارع اتهز والنار نورت المنطقة.. لحظة تسريب غاز بإمبابة

حادث امبابه

انفجار ماسورة غاز في منزل بإمبابة .. ومصرع شخص وإصابة 3

ترشيحاتنا

ياسمين عبد العزيز

أبرز تصريحات ياسمين عبد العزيز: ندمت على حاجات كتير.. ولو هتجوز تاني مش هعلن| فيديو

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز: لو تزوجت لن أعلن حفاظا على البركة

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز: ندمت على حاجات كتير لأني مكنتش بقول لأ

فيديو

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات تحققت.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بنهاية 2025

طارق الامير

توقف القلب والكلى.. تطورات حالة طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد