محافظات

دعم المشروعات الصناعية المساهمة في تحسين البيئة وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء

شمال سيناء
شمال سيناء

افتتح محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، خط التشغيل الجديد للوقود البديل في مصنع أسمنت سيناء، دعماً لجهود التنمية الصناعية وتعزيز استخدام الطاقة المستدامة بالمحافظة.


وخلال الافتتاح، استمع المحافظ إلى شرح حول آليات تشغيل خط الوقود البديل ودوره في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الانبعاثات، مؤكداً دعم المحافظة للمشروعات الصناعية التي تسهم في تحسين البيئة وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء. 

وأشاد بجهود الشركة في تطوير منظومة العمل والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، موجهاً الشكر لإدارة المصنع على تبرعها بـ1000 صندوق قمامة لصالح المحافظة دعماً لمنظومة النظافة.


وفي سياق آخر، تفقد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور عمرو عادل "مركز طب أسرة 6 أكتوبر" بمدينة بئر العبد، لمتابعة اللمسات النهائية قبل افتتاحه وتشغيل خدماته بالكامل الأسبوع المقبل.


وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة الأقسام والعيادات واطلع على أعمال التطوير ورفع الكفاءة للمبنى والمرافق وتجهيزه بأحدث المعدات الطبية، مؤكداً أن تجهيز المركز وفق أعلى المعايير يمثل إضافة مهمة للخدمات الصحية في بئر العبد.


وأشار إلى ضرورة جاهزية الأطقم الطبية والإدارية لبدء تقديم الخدمات فور الافتتاح، موضحاً أن المركز يعمل حالياً في مرحلة التشغيل التجريبي لاستقبال المواطنين وتقديم خدمات طب الأسرة الأساسية والوقائية، تمهيداً للافتتاح الرسمي الأسبوع المقبل.

شمال سيناء اسمنت سيناء المشروعات الصناعية

