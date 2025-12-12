قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تحويل ميناء دمياط إلى محور إقليمي.. الشركات والتوكيلات تقدم مقترحات التطوير

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أكدت إدارة هيئة ميناء دمياط حرصها على التواصل المستمر مع الشركات والتوكيلات العاملة بالميناء، واستعدادها للمساهمة في تدريب وتأهيل العمالة، فيما أشاد ممثلو الشركات بهذا التواصل باعتبارهم شركاء في النجاحات التي حققها الميناء.


جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته الهيئة، مع ممثلي الشركات والتوكيلات والمجتمع المينائي، برئاسة اللواء الدكتور أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل، نائبا عن رئيسها اللواء طارق عدلي عبدالله، وبحضور قيادات الهيئة وممثلي الشركات العاملة داخل الميناء.


وأوضح اللواء الدكتور أحمد حمدي عبدالعزيز خلال الاجتماع أن الهدف الرئيسي من اللقاء هو مناقشة الأفكار الجديدة ومقترحات التطوير، باعتبار المجتمع المينائي شريكاً أساسياً في جهود الارتقاء بالأداء، وصولاً إلى تحويل ميناء دمياط إلى ميناء محوري بين موانئ شرق المتوسط.


واستعرض نائب رئيس الهيئة ما تم اتخاذه من قرارات بشأن الموضوعات المطروحة سابقاً، كما تمت مناقشة الأفكار التي تسهم في تحسين سير العمل بالميناء. وكشف عن مؤشرات حجم التداول والأداء للشركات والتوكيلات الملاحية، والتي أظهرت تقدماً يعكس جهود التطوير والتعاون المشترك بين الهيئة والمجتمع الملاحي.


كما تم خلال الاجتماع عرض بيان حول جهود الشركات في الاستعانة بأحدث المعدات ذات الإنتاجية العالية، بما ينعكس إيجاباً على معدلات الشحن والتفريغ داخل ميناء دمياط.
 

