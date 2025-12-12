قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر
جيش الاحتلال يواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على أنحاء متفرقة في غزة
أخبار التوك شو| وزير العمل: نكثف جهودنا لدمج ذوي الهمم في سوق العمل.. وكامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 12-12-2025
وزير الخارجية: تدشين تحالف من الشركات المصرية للاستثمار في أنجولا
زلزال بقوة 6.7 ريختر يضرب اليابان.. وتحذيرات من تسونامي
يضعها على يده باستمرار.. البيت الأبيض يكشف سر ضمادة ترامب
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي لنظيره الأنجولي
تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية
موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
سعر الذهب اليوم 12-12-2025
تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف
محافظات

إنشاء حديقة على الطراز التركي في الإسكندرية

الاسكندرية
الاسكندرية

استقبل أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أمس، دينيز جانكايا قنصل عام تركيا بالإسكندرية والوفد المرافق لها، وذلك في إطار حرص المحافظة على توسيع مجالات التعاون المصري– التركي ودعم الشراكات الاقتصادية والثقافية والسياحية بين الجانبين.


وأكد المحافظ، بحسب بيان المحافظة، متانة الروابط التاريخية بين الشعبين، بينما أعربت القنصل عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مشيرة إلى أن هذا يعكس ما يتميز به المجتمع المصري من كرم وضيافة.


وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، حيث أكد المحافظ استعداد المحافظة لتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لعمل القنصلية، كما أفادت القنصل بأن العديد من المواطنين الأتراك يقيمون بالإسكندرية بهدف التجارة والاستثمار، وأن القنصلية تتابع باستمرار أوضاعهم واحتياجاتهم.


وفي الإطار ذاته؛ ناقش الطرفان فرص زيادة الاستثمارات التركية بالمحافظة، خاصة في قطاعات التجارة والصناعات المختلفة، إلى جانب التعاون في تنظيم مهرجان ثقافي تركي بالإسكندرية، ودعم السياحية المتبادلة. كما رحّب المحافظ بفكرة إنشاء حديقة على الطراز التركى بالمحافظة كرمز لتوثيق العلاقات المتميزة.


كما استعرضت القنصل الدور الثقافي المهم الذي يقوم به المركز الثقافي التركي "يونس إمره" في نشر اللغة والثقافة التركية، وقد أشاد المحافظ بهذا الدور. فيما أثنى الملحق التجاري التركي على التطور الصناعي الذي تشهده منطقة برج العرب، والتي تضم العديد من المصانع التركية الرائدة.


واختُتم اللقاء بدعوة محافظ الإسكندرية للقنصل العام لحضور فعاليات المحافظة المقبلة تعزيزًا لروح التعاون، فيما وجهت القنصل دعوة للمحافظ لزيارة المصانع التركية ببرج العرب والعامرية، كما اقترحت بحث امكانية التعاون مع المدن التركية الساحلية بهدف دعم آفاق التعاون المشترك.
 

الاسكندرية تركيا حديقة

