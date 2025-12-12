حريق داخل كافيه في الكرنك بالأقصر



شهدت منطقة الكرنك بمدينة الأقصر وقوع حريق محدود داخل احد الكافيهات اليوم وتمكنت قوات الحماية المدنية من التدخل السريع والسيطرة الكاملة على النيران قبل امتدادها لاي منشآت مجاورة او حدوث خسائر في الارواح.

بدأت الواقعة عندما لاحظ العاملون بالكافيه تصاعد دخان خفيف من احدى زوايا المكان وتم على الفور ابلاغ غرفة عمليات الحماية المدنية التي دفعت بعدد من سيارات الاطفاء للوصول الى موقع البلاغ في وقت قياسي حيث نجحت القوات في احتواء الاشتعال بشكل كامل ومنع تفاقم الموقف بفضل جاهزية الفرق وانتشارها السريع في نطاق مدينة الاقصر

واكدت مصادر ميدانية ان الحريق كان ناتجا بشكل مبدئي عن عطل داخلي في احدى الاجهزة الكهربائية داخل الكافيه مما تسبب في اشتعال محدود لم يستغرق وقتا طويلا حتى تمت السيطرة عليه بشكل نهائي حيث جرى فصل مصادر الكهرباء والغاز داخل المنشأة لضمان تأمين المكان قبل البدء في عمليات التبريد التي تمت دون اي معوقات

تحرر محضرا بذلك واخطرت النيابة العامة لمباشرت التحقيقات