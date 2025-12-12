قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيل شاب من حلايب أثناء أداء العمرة بمكة المكرمة
هل تصل عاصفة بايرون مصر بعد قبرص واليونان ؟.. الأرصاد توضح
من المونوريل إلى القطار السريع | النقل والصناعة يرسمان ملامح الجمهورية الجديدة بمشروعات عملاقة.. وخبراء يعلقون
بالانفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية
إدراج “الكحل العربي” على لائحة التراث الإنساني في اليونسكو
رامي عياش: المشاكل السياسية في لبنان السبب وراء تأخر إصدار ألبومي الأخير وهذا موعد طرحه
أبو ضحكة جنان.. محافظ أسيوط يزور الطفل زياد قبل بدء رحلة العلاج
وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج
القاهرة تسجل 20 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الجو اليوم
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
الرعاية الصحية :تقديم 105 مليون خدمة طبية وعلاجية تحت مظلة التغطية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى
الزراعة تضرب بيد من حديد.. ضبط مخزن غير مرخص لتهريب الأسمدة المدعمة بالمحلة الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق داخل كافيه في الكرنك بالأقصر

حريق محدود داخل كافيه بمنطقة الكرنك في الأقصر وسيطرة كاملة دون خسائر بشرية
حريق محدود داخل كافيه بمنطقة الكرنك في الأقصر وسيطرة كاملة دون خسائر بشرية
شمس يونس


شهدت منطقة الكرنك بمدينة الأقصر وقوع حريق محدود داخل احد الكافيهات اليوم وتمكنت قوات الحماية المدنية من التدخل السريع والسيطرة الكاملة على النيران قبل امتدادها لاي منشآت مجاورة او حدوث خسائر في الارواح.

بدأت الواقعة عندما لاحظ العاملون بالكافيه تصاعد دخان خفيف من احدى زوايا المكان وتم على الفور ابلاغ غرفة عمليات الحماية المدنية التي دفعت بعدد من سيارات الاطفاء للوصول الى موقع البلاغ في وقت قياسي حيث نجحت القوات في احتواء الاشتعال بشكل كامل ومنع تفاقم الموقف بفضل جاهزية الفرق وانتشارها السريع في نطاق مدينة الاقصر

واكدت مصادر ميدانية ان الحريق كان ناتجا بشكل مبدئي عن عطل داخلي في احدى الاجهزة الكهربائية داخل الكافيه مما تسبب في اشتعال محدود لم يستغرق وقتا طويلا حتى تمت السيطرة عليه بشكل نهائي حيث جرى فصل مصادر الكهرباء والغاز داخل المنشأة لضمان تأمين المكان قبل البدء في عمليات التبريد التي تمت دون اي معوقات

تحرر محضرا بذلك واخطرت النيابة العامة لمباشرت التحقيقات 

الاقصر اخبار الاقصر حريق محدود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقية رفعت عبد الباري

بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

صورة أرشيفية

قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان

اليوديانج

توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

متى نصوم رمضان 2026 وكم عدد ساعات الصوم في اليوم الأول؟

باق 70 يومًا.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصوم في اليوم الأول

الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 12-12-2025

منتخب فلسطين

لاعب منتخب فلسطين يهاجم أمين عمر بعد ربع نهائي كأس العرب

ترشيحاتنا

انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا

انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا لتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق التعاون المشترك

عناصر تابعة لحزب الله اللبناني

جيش الاحتلال يروج لرواية “استهداف مواقع تدريب” وحزب الله لم يعلق

ناقلة نفط

تصعيد فنزويلي–أمريكي بعد احتجاز ناقلة نفط… وكولومبيا تدخل على الخط وتلوّح بخيارات دبلوماسية

بالصور

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد