دعاء الشفاء العاجل.. ردد أجمل أدعية للمريض بظهر الغيب

دعاء الشفاء العاجل.. يبتلى الله العباد بالمرض ليختبر به صبرهم ويقوّي إيمانهم، وفي الوقت نفسه يكون بابًا لرحمته ومغفرته.، فالمريض يكون محتاجا لله ليرفع عنه هذا البلاء فيلجأ إليه بالدعاء ليخفف الله عنه ما هو فيه، فما بالك لو أتى الدعاء له من أخيه المسلم بظهر الغيب، فيستجاب الله له، فقد جاء في الحديث الصحيح ان رسول الله ﷺ قال : ما من مؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك الموكل: آمين ولك بمثله فدعوة المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب مستجابة.

دعاء الشفاء العاجل

اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفه أنت الشافي، لا شافي إلا أنت.

اللهم افرح قلوبنا بشفائه، اللهم أبعد عنه كل تعب ولا ترينا فيه مكروه.

اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن علينا بالشفاء العاجل.

أذهب البأس رب الناس، واشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.

اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر وأجبر من أنهكه الوجع و أهلكه التعب، اللهم اشفي وعافي كل مريض يتألم و لا يعلم بضعفه إلا أنت.

اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين.

اللهم اشف من عظم مرضه وعجز شفاؤه وكثر دائه وقل دوائه أنت عونه وشفائه يا من غمر العباد بفضله وعطائه.

اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير.

اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيه

اللهم إشفيه، اللهم اشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين والمؤمنين وأسعد قلوبهم بتحقيق أمنياتهم وطمن حبايبهم يا رب يا كريم يا شافي يا معافي

أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، ولا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين، آمين.

دعاء الشفاء للمريض الوارد عن النبي

ورد عن النبي صلى لله عليه وسلم عدد من الأدعية والتي قال خير الأنام يقولها لطلب الشفاء ومن هذه الأدعية: "اذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما".

كما أن هناك دعاء الشفاء مستجاب للمريض آخر وهو "ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل: بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته، من شر ما أجد وأحاذر، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ تماما.

دعاء الشفاء مكتوب

1- ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.

2- اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

3- إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين.

4- يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم.

5- أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه.

6- بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

7-اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

8- ربنا الله الذي في السماء، تقدّس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا خطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.

9- يا مُفرّج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين.