الزمالك يكشف موقف مدافع الفريق من لقاء حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

أكد مصدر بنادي الزمالك موقف هشام فؤاد، مدافع الفريق الصاعد، من المشاركة في مباراة حرس الحدود المقبلة ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة كهرباء الإسماعيلية الأخيرة.

تفاصيل إصابة هشام فؤاد

وأوضح المصدر أن هشام فؤاد تعرض لإصابة بشد خفيف في عضلة السمانة خلال المباراة السابقة، ومن المقرر أن ينتظم اليوم السبت في تدريبات الفريق بصورة طبيعية، استعدادًا للقاء حرس الحدود المقرر له يوم 20 ديسمبر الجاري في الجولة الثانية من البطولة.

استئناف تدريبات الزمالك

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية اليوم، بعد أن منح الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة كهرباء الإسماعيلية الأخيرة.

ومن المقرر أن تشهد التدريبات مشاركة كل من محمد عواد ومحمود حمدي الونش بعد عودتهما من منتخب مصر، الذي شارك مؤخرًا في بطولة كأس العرب.

وكان فريق الزمالك تعادل مع كهرباء الإسماعيلية 3–3 في المباراة التي جمعتهما على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، ليحصد كل فريق نقطة واحدة.